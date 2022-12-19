В Госдуме придумали, как заставить россиянок рожать В Госдуме предложили помогать всем многодетным семьям независимо от уровня их доходов

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Директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина на заседании рабочей группы экспертного совета думского Комитета по делам семьи, материнства и детства заявила, что меры поддержки необходимо распространять на все население, чтобы стимулировать рождаемость, сообщает MK.RU. Она призвала назначать пособия не только для малообеспеченных, а дать благополучным и состоятельным семьям понимание, что они находятся под вниманием государства.

Меры господдержки необходимо распространить на все население. Мы должны стимулировать рождаемость во всех семьях. Нам не надо, чтобы это происходило только в бедных. Благополучная, состоятельная семья должна понимать, что она находится под вниманием и заботой государства, — сказала Самарина.

Член фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что меры поддержки многодетных семей следует отвязать от критериев бедности. По его словам, родители не должны «бегать со справками и доказывать, что они в чем-то нуждаются».

Мы не питаем иллюзий, что все сразу кинуться рожать. Но семьи должны понимать, что государство обеспечит им хотя бы базовый уровень жизни, — заявил Куринный.

С 1 января 2023 года единое пособие на детей и для беременных женщин будет выплачиваться россиянам, признанным нуждающимися в социальной поддержке. Выплаты смогут получить граждане, чей ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, указано на сайте кабмина. Правительство РФ утвердило порядок назначения и выплаты пособия — ожидается, что средства получат родители 10 млн малышей и подростков.