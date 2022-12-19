Стало известно, кому будет доступно единое пособие на детей Пособие на детей смогут получить россияне с доходом ниже регионального прожиточного минимума

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С 1 января 2023 года единое пособие на детей и для беременных женщин будет выплачиваться россиянам, признанным нуждающимися в социальной поддержке. Меру поддержки смогут получить граждане, чей ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, указано на сайте кабмина. Правительство РФ утвердило порядок назначения и выплаты пособия — ожидается, что средства получат родители 10 млн малышей и подростков.

Поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 млн детей, — подчеркнул Мишустин.

Он также подчеркнул, что в каждом случае средства будут предоставляться адресно, с учетом индивидуального положения. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. При этом выплату могут не назначить, если собственность семьи превышает требования к движимому и недвижимому имуществу.

Ранее стало известно, что правительство РФ дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Всего на поддержку семей в текущем году будет направлено 505 млрд рублей.

Детский омбудсмен Ирина Волынец назвала максимальный размер такого пособия. По ее словам, это 13 900 рублей. В зависимости от доходов семьи будут получать эту сумму полностью, либо же 75% или 50% от нее.