Детский омбудсмен раскрыла размер единой выплаты для семей с детьми Омбудсмен Волынец: размер единой выплаты для малоимущих семей с детьми составит 13 900 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальный размер выплаты по новому единому пособию для малоимущих семей с детьми будет составлять 13 900 рублей, рассказала «Народным Новостям» председатель движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. По ее словам, размер пособия будет зависеть от доходов семьи, а выплата будет рассчитываться на каждого ребенка. Детский омбудсмен объяснила, что пособие заменит собой множество других выплат

Это максимальный размер ежемесячной выплаты. Кто-то будет получать половину от данной суммы, какие-то семьи получать 75%, а некоторые родители смогут получить все 100%. Все будет зависеть от дохода семьи, — пояснила Волынец.

Семьи, которые попадают в категорию малообеспеченных, должны будут в индивидуальном порядке предоставить информацию о своих доходах в формате одного заявления, рассказала омбудсмен. При этом, даже семьи с 10-ю детьми могут написать одно заявление и получать выплаты на каждого ребенка, пояснила она. Волынец добавила, что рассчитывать на поддержку государства можно будет с начала беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет.

Граждане могут претендовать на единую выплату уже с момента беременности женщины и до достижения ребенком 18 лет. Будущие мамы также могут получать от 50 до 100% минимального прожиточного минимума, в зависимости от региона, — подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Во время совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей этой меры господдержки. Право на нее приобрели те семьи, где рождается первенец.