Путин сообщил о продлении программы маткапитала Путин: программа материнского капитала продлена до конца 2026 года

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец.

Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года, — сказал Путин.

Ранее в Фонде пенсионного и социального страхования сообщили, что Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. Согласно документу, он достигнет 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго.

На сегодня размер маткапитала на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго в случае, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка.

В конце августа депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому программу маткапитала предлагается сделать бессрочной. Глава партии Сергей Миронов высказал мнение, что предлагаемые меры помогут улучшить демографическую ситуацию в стране.