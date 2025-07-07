В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей

В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей Депутат Нилов в предложил продлить выплаты детям из малоимущих семей до 18 лет

Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов в Telegram выступил с инициативой продлить срок получения единого пособия для детей из малообеспеченных семей. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы.

В настоящее время единое пособие для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, прекращается по достижении ребенком 17 лет. Нилов указал на правовое несоответствие: по закону ребенком считается лицо до 18 лет, а значит, поддержка должна предоставляться вплоть до совершеннолетия.

Депутат подчеркнул важность расширения действия пособия, чтобы охватить весь период детства, определенный законодательством. Это, по его мнению, станет существенной мерой для улучшения материального положения уязвимых категорий граждан.

Такую позицию разделяют и мой коллеги по Госдуме. Соответствующий межфракционный законопроект внесен на рассмотрение, — написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что группа депутатов во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым предлагает на один час сократить рабочий день перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Авторы инициативы считают, что многие работодатели при пятидневной рабочей неделе устанавливают сокращенную пятницу, не выходя из рамок 40-часовой рабочей недели.