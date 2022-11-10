Кабмин выделит 27,7 млрд рублей на детские выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет, сообщается в Telegram-канале кабмина. Подать заявление на получение выплат можно через портал госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

Данная поддержка семьям с низкими доходами назначена по инициативе президента Владимира Путина. Она охватывает около 5 млн детей.

Они (семьи — NEWS.ru) должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах, — подчеркнулпремьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства также добавил, что с 1 января 2023 года планируется запуск единого универсального ежемесячного пособия на детей в возрасте до 17 лет. Он напомнил требование президента о том, что оформление и получения такого пособия должны быть для граждан максимально понятным, простым и удобными.

Ранее детский омбудсмен Ирина Волынец назвала максимальный размер такого пособия. По ее словам, он составит 13 900 рублей. В зависимости от доходов, семьи будут получать эту сумму полностью, 75% или 50% от нее.