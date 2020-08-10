Законодатели планируют распространить в отношении сотрудников на удалёнке выплату так называемых северных надбавок вплоть до 100% от зарплаты. В настоящее время рабочая группа готовит такие поправки в законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, и подтвердил член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Фёдор Прокопов.

В данный момент в залах заседаний нижней палаты обсуждается порядок оформления доплат: по адресу компании или по адресу сотрудника на удалённой работе.

Пока никаких решений ещё не принято. Если человек переводится на удалёнку или на смешанную занятость, в этом случае возникает вопрос: гарантируется ли ему оплата с использованием северного коэффициента. Вне зависимости от того, где он будет находиться. Пребывая на удалёнке, он может быть, например, в Сочи. Возьмём крайний север — это Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар условно. И вот его перевели на удалённый формат работы. Он может работать как в городе Нарьян-Маре, в Заполярном районе, а может уехать, условно говоря, в Ростовскую область. Вот в этом случае при выполнении одной и той же работы удалённо и нахождении на связи с работодателем ему должны быть гарантированы северные надбавки и выплаты. Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Между тем, как полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, вопрос с выплатой северных надбавок в связи с изменением формата занятости непростой. Сама форма их существования и выплат предполагает не только вредные и тяжёлые условия труда в северных регионах, но и климат, условия жизни, удалённость. И сейчас при внесении и принятии изменений в закон необходимо учесть многие факторы, отмечает эксперт.

Здесь могут быть варианты различных надбавок за условия труда и формы занятости. И может быть те, кто трудится только на удалёнке, хоть и числится в северной компании, совсем не будут получать никаких надбавок, а сотрудник на такой же должности, работающий в таком же формате, может рассчитывать на минимальную надбавку. Конечно, всё равно это будет вызывать противостояние работодателей и работников, потому что все нюансы учесть невозможно, даже если прописывать это в трудовом договоре. Для работодателей это дополнительная финансовая нагрузка и ответственность, и сейчас по возможности они «прячутся» от них. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Например, объясняет экономистка, у двух сотрудников одинаковой квалификации, работающих на одной должности, в Воронеже и Североморске может быть одинаковая заработная плата, при этом оклад трудящегося в Североморске ниже, и сравнивают его с помощью северной надбавки. А в отношении работающих удалённо могут разработать и другие схемы. Поэтому обязательно необходимо принять основные законодательные нормы, а все тонкости должны регулироваться трудовым договором в рамках закона, подчёркивает аналитик.

В свою очередь доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Екатерина Александрова убеждена, что привычные для нас уральские, северные и прочие надбавки — «отчасти пережиток советского времени, когда была ЕТС (единая тарифная сетка)».

Если коротко и доступно, то цель этих надбавок — компенсации за «особые условия» (преимущественно географические и погодные — дальше и дороже ехать в отпуск, нужно больше тёплой одежды, дороже стоят продукты, витамины, лекарства и прочее). В настоящее время эти надбавки «зашиты» в контракты. Представьте, например, что работодатель готов заплатить работнику 50 тысяч рублей в качестве зарплаты. Он не может установить её ниже МРОТ (федерального или регионального). Допустим, что МРОТ составляет 20 тысяч рублей, а дальше — что угодно в соответствии с локальными нормативными актами, колдоговором и прочими внутренними документами. Никакого противостояния здесь не возникает. Екатерина Александрова доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Специалист продолжает, что традиционно трудовой договор заключается только на «тарифную» или «базовую/окладную» часть заработной платы. Остальная доля в договоре с работником зачастую прописывается очень обтекаемо, что даёт возможность работодателям манипулировать надтарифной частью заработной платы. Именно её гибкость (и низкие МРОТ) позволяют им «прятаться» от разного рода шоков внешнего воздействия. Доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге подозревает, что «так будет и в этот раз».

Но если уж говорить о чём-то действительно важном, то это о дистантных трудовых договорах. К сожалению, таковые в настоящее время в РФ многими учреждениями и ведомствами признаются ничтожными. И именно сейчас назрел вопрос об изменениях в трудовом законодательстве в части легитимности дистантных (дистанционных) трудовых договоров. Это существенно важнее, на мой взгляд, — сказала Александрова.

Идея назначения северных надбавок работающим удалённо направлена на поддержку сотрудников, сокращение их возросших затрат из-за переноса работы на дом, уточняет доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Мария Никонова. С одной стороны, говорит она, идея благая. Однако, с другой, стоит отметить несколько спорных моментов.

На мой взгляд, неправильно называть надбавки для работающих удалённо «северными». Иначе возникает своеобразная путаница. Да и привязывать расчёт надбавок для работающих удалённо к северным тоже нельзя. Это уравнивание может привести к снижению значимости северных надбавок (в том числе и общественной значимости). Кроме того, возникает вопрос справедливости таких надбавок относительно тех групп работников, которые вынуждены работать не удалённо, то есть ездить на работу. Получается, что они вынуждены не только тратить время и деньги на дорогу, но и получать будут меньше. Мария Никонова доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН

Конечно, продолжает экономист ГАУГН, нельзя рассматривать вопрос введения таких надбавок только со стороны работников. Необходимо понять, как это отразится на работодателе. С одной стороны, один из плюсов перевода сотрудников на удалёнку — возможность высвободить рабочие площади (однако стоит понимать, что не всегда это физически возможно).

В то же время это (введение надбавок. — NEWS.ru) скажется увеличением затрат, причём не только напрямую, но и косвенно, из-за роста фонда оплаты труда и увеличения отчислений в социальные фонды. А с учётом роста налогов (особенно для малого и среднего бизнеса), ситуации с пандемией (которая до сих пор угрожает российскому бизнесу, особенно МСП, и однозначно не решится в момент окончания борьбы с коронавирусом) работодатели будут вынуждены либо поднимать цены на выпускаемые товары (или оказываемые услуги и работы), либо сокращать персонал, или переводить работников на неполные ставки. Одновременно с этим высока вероятность роста теневой экономики. А, учитывая идею отслеживания налоговыми органами поступления на счета физических лиц, в переходе «в тень» будут заинтересованы и сами работники, — отметила Никонова.

Однако для того, чтобы надбавки сохранились, должны существовать неопровержимые свидетельства нахождения работника на территории, относящейся к Северу, замечает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. В ином случае затраты на удалённую работу также должны возмещаться, но уже по другим тарифам и расценкам, без учёта северных надбавок, резюмировал эксперт.