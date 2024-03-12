HR-эксперт не одобрила новые правила для трудовых мигрантов HR-эксперт Долякова: высылка мигрантов за работу не по профилю негуманна

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Новые требования Минтруда РФ, в соответствии с которыми мигрантов будут высылать из страны за отказ работать по профилю, негуманны, считает генеральный директор рекрутингового агентства Татьяна Долякова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она заявила, что подобный подход не отвечает интересам рынка в условиях кадрового голода.

Это в первую очередь негуманно. Если человека не устраивают условия работы, зарплата, он должен иметь возможность ее поменять. А ведь многие работодатели устанавливают зарплату для мигрантов ниже прожиточного минимума, — отметила эксперт.

По ее мнению, инициатива нецелесообразна в условиях, когда стране как никогда нужны рабочие руки — в частности, в строительстве, логистике и ретейле. Специалист считает, что закон в случае его принятия лишит иностранных специалистов возможности находить лучшие условия труда, что приведет к их оттоку. Кроме того, по словам Доляковой, 15-дневный срок, который дается мигранту на то, чтобы уехать, очень мал, его необходимо увеличить как минимум до двух месяцев.

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством труда РФ, приезжие будут обязаны в течение 15 дней покинуть страну в случае отказа работать на пригласивших их предприятиях. Документ должен исключить ситуации, когда работодатели оплачивают найм и транспортировку иностранцев, но впоследствии не получают ничего.