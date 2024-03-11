В России готовятся к принудительной высылке мигрантов «Известия»: Минтруд предложил высылать работающих не по профилю мигрантов

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Министерство труда подготовило законопроект, согласно которому предполагается высылать из России мигрантов, если они работают не по профилю, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Приезжим предоставят 15 дней на то, чтобы покинуть страну в случае отказа работать на пригласивших их предприятиях. Документ направлен на увеличение заинтересованности работодателей в организационных наборах и закрепление этого механизма как приоритетного.

В рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. <...> Если такой работник выразит желание работать на другом предприятии, которое не является участником оргнабора, ему придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней, — сообщили в министерстве.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что его партия предлагает ограничить прием мигрантов на российские предприятия и ввести запрет их трудоустройства в наиболее «чувствительные» отрасли экономики, например в школы и больницы. Он добавил, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников до 5% от общей численности сотрудников предприятия.

Кроме того, в Самаре местные власти запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала.