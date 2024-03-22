Центробанк заявил о напряженной кадровой ситуации в России Центробанк России заявил об усилении жесткости рынка труда

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В России вновь усилилась жесткость рынка труда, сообщили в Центральном банке РФ. По информации регулятора, инфляционное давление постепенно ослабевает, однако при этом оно остается высоким. По этой причине Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку в 16%.

Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась, — сказано в сообщении.

Как подчеркнул в ЦБ, дефицит трудовых ресурсов является главным ограничением для расширения выпуска услуг и товаров. Но при этом безработица в РФ обновила исторический минимум, отметили в регуляторе. В Банке России добавили, что в первом квартале 2024 года отечественная экономика продолжает расти. Благодаря существенному росту доходов россиян потребительская активность среди граждан также остается на высоком уровне.

Вице-премьер России Андрей Белоусов ранее заявил, что РФ должна стать четвертой экономикой мира до 2030 года. По его словам, для этого нужно сохранить устойчивый рост ВПП не менее 2% год с постепенным ускорением до 3%. Как отметил Белоусов, в ближайшие шесть лет ВВП страны должно вырасти примерно на 20%.