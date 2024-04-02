Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества Телефонные мошенники начали использовать «гибридный» сценарий обмана россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телефонные мошенники начали применять новый «гибридный» сценарий обмана россиян с участием псевдосотрудников операторов связи, полиции или «Госуслуг», сообщила пресс-служба Тинькофф банка. Многоэтапная схема заключается в том, что аферисты раскрывают себя сами, однако при последующих звонках от сообщников им удается обмануть жертв, передает РИА Новости.

Мошенники начали использовать новый «гибридный» сценарий, который совместил в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием псевдосотрудников операторов связи, «Госуслуг» и полиции. Нововведением стало не только совмещение нескольких схем в одну, но и то, что мошенники в самом начале разговора сознаются, что хотели обмануть человека и украсть деньги, — сказано в сообщении.

Впоследствии сообщники злоумышленников связываются с клиентом банка от имени представителей органов и дают инструкции, чтобы якобы спасти средства и пресечь деятельность мошенников. После этого человек кладет средства на счета аферистов через банкомат. Число атак по такому сценарию увеличилось в 3,5 раза с начала 2024 года.

Ранее сообщалось, что россиянам начали поступать звонки и сообщения от мошенников, выдающих себя за сотрудников «Крокус Сити Холла». Аферисты просят людей перевести деньги на помощь пострадавшим в результате теракта 22 марта. Представители «Крокуса» предупредили граждан, что не собирают средства и не выходят на связь с теми, кого затронула трагедия.