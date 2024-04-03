Правительство РФ расширит использование маткапитала Мишустин: правительство расширяет варианты использования маткапитала

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Правительство РФ последовательно расширяет варианты использования материнского капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это делается, чтобы он был полезен большему числу граждан.

Правительство последовательно расширяет варианты использования маткапитала, чтобы он был полезен большему числу граждан, — сказал Мишустин.

Председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов заявил, что представители партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о повышении материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребенка. Депутат подсчитал, что за минувшие 17 лет этими выплатами воспользовались более 12 миллионов семей, из них почти 10 миллионов потратили маткапитал полностью или частично.

В текущем году материнский капитал уже индексировали на 7,5%. К 1 февраля 2024 года выплаты на первого ребенка выросли до 531 тысячи рублей. Выплаты на второго ребенка выросли до 834 тысяч или на 203 тысячи, если выплату уже получали на первенца.

Президент России Владимир Путин ранее предложил продлить программу материнского капитала на шесть лет — до 2030 года. При этом он подчеркнул, что он должен быть проиндексирован. Помимо данной программы, глава государства также предложил продлить льготную ипотеку для молодых семей.