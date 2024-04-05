В ГД поддержали выплату маткапитала потерявшим родителей детям Донбасса Депутат Останина поддержала маткапитал для потерявших родителей детей Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина выступает «двумя руками за» идею выделения материнского капитала на детей Донбасса, потерявших родителей, заявила она в беседе с NEWS.ru. По ее словам, в ГД такое предложение еще не поступало. Вместе с тем депутат отметила, что в 2025 году сократится число получателей маткапитала, поэтому перенаправление этих выплат на детей вполне возможно.

С точки зрения оценки я двумя руками за, но в Госдуму такое предложение еще не поступило. <...> Возможность распространить действие закона о маткапитале на детей, которые потеряли родителей, оно есть и имеет право на жизнь. Конечно, мы поддерживаем эту социальную инициативу, — отметила Останина.

Депутат также напомнила, что недавно было принято решение о выделении 100 тысяч рублей детям, которые получили ранения вследствие обстрелов со стороны Украины. По ее словам, эти средства уже заложены в бюджет, граждане будут получать деньги ежемесячно.

Ранее стало известно, что правительство РФ последовательно расширяет варианты использования материнского капитала. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, это делается, чтобы он был полезен большему числу граждан.