Все пользователи «Госуслуг» оказались под угрозой из-за мошенников «Ъ»: мошенники научились получать доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники научились получать доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах» через push-уведомления, передает «Коммерсант». По информации издания, злоумышленники пользуются рассылкой сообщений, переход по которым ведет жертву на фейковый сайт оператора связи, он в свою очередь перенаправляет на госпортал.

На «Госуслугах» пользователю предлагается ввести логин и пароль. Эта информация уходит мошенникам, и они получают доступ к личному кабинету. Издание уточняет, что такие схемы опасны не только для граждан, но и для операторов, так как доверие к официальным сообщениям снижается.

Для своих схем мошенники намеренно маскируются под крупные компании, заслужившие доверие пользователей. Так, например, был обнаружен подобный ресурс, притворяющийся сайтом МТС.

Ранее эксперт в сфере безопасности Александр Власов предупредил, что использование QR-кодов для оплаты несет в себе определенные риски: код может быть создан мошенниками для обмана граждан. Он подчеркнул, что с подобным можно столкнуться не только при оплате онлайн, но и при совершении покупок в магазине. По словам эксперта, при сканировании поддельного QR-кода покупатель отдает деньги не по тому адресу.