Эксперт по безопасности предупредил о рисках при использовании QR-кодов Эксперт по безопасности Власов: QR-коды могут быть созданы мошенниками

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Использование QR-кодов для оплаты несет в себе определенные риски: код может быть создан мошенниками для обмана граждан, предупредил эксперт в сфере безопасности Александр Власов. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что с подобным можно столкнуться не только при оплате онлайн, но и при совершении покупок в магазине.

При совершении покупок в магазине есть риск отсканировать подменный QR-код для оплаты, который был создан злоумышленниками. С этим можно столкнуться как на онлайн-, так и офлайн-площадках, — пояснил эксперт.

При сканировании поддельного QR-кода покупатель отдает деньги не по тому адресу. Можно оплатить товар и в итоге не получить его, так как средства поступили не на счет магазина, а «напрямую в карман мошенникам». В связи с этим Власов советует расплачиваться в малоизвестных магазинах только наличными. Совершать покупки по карте или через QR-код рекомендуется только в тех точках, которые прошли проверку временем. Если товар нужно приобрести онлайн, стоит обращаться к известным сайтам и не переходить по подозрительным ссылкам.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский ранее рассказал, что нельзя переходить по ссылкам, указанным в тексте, чтобы защититься от мошенников при получении фишинговых писем. По его словам, важно перепроверить адрес: если письмо пришло от лица какой-то структуры, нужно зайти на сайт организации, самостоятельно вбив ее название в браузере.