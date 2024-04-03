Мишустин назвал сроки пересдачи одного из предметов ЕГЭ в этом году Мишустин: пересдать один из предметов ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована 4 и 5 июля, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме. Он уточнил, что для реализации нового порядка, который премьер назвал важнейшим решением, не потребуется дополнительных законодательных изменений.

4 и 5 [июля] — это два дня, которые будут днями пересдачи, — сказал он.

29 февраля президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, предложил дать школьникам право пересдавать один из предметов ЕГЭ сразу — до конца приемной кампании в вузах, а не на следующий год, как раньше. По словам главы государства, механизм сдачи ЕГЭ должен совершенствоваться.

После этого член общественного совета Рособрнадзора Роман Дощинский предположил, что введение возможности сразу пересдать один из экзаменов в рамках ЕГЭ хорошо скажется на психологическом состоянии школьников, а также может улучшить первичные результаты выпускников. Он допустил, что школьники будут чувствовать себя увереннее от осознания того, что у них есть второй шанс. Поэтому не исключено, что уже при первой попытке экзаменуемые будут получать приемлемые для себя результаты и пересдача им не понадобится, подытожил педагог.