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11 июля 2025 в 16:13

Зарезавшему свою девушку и шпица школьнику грозит 10 лет колонии

Зарезавшему свою девушку и ее мать школьнику с Урала запросили 10 лет колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура запросила школьнику из Екатеринбурга 9 лет и 11 месяцев в воспитательной колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Юношу обвиняют в убийстве своей девушки и ее матери, а также шпица по кличке Булка.

Государственный обвинитель попросил суд назначить юноше 2007 года рождения наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, — сказано в сообщении.

По данным следствия, мальчик напал на свою девушку из-за неприязни и ревности, а затем дождался возвращения ее матери и также убил. 14-летней девочке он нанес ножом девять ударов, а женщине — 15. Собаку подросток зарезал в ванной, чтобы та не лаяла.

После этого мальчик забрал мобильные телефоны погибших и банковские карты. Вместе со своим знакомым он снял с них 40 тысяч рублей. Товарищу обвиняемого в убийстве школьника прокурор запросил два года лишения свободы условно. Он проходит по уголовной статье о краже.

Ранее в Кировской области в лесу нашли тело 10-летнего ребенка с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемым в убийстве оказался 14-летний подросток.

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Екатеринбург
Свердловская область
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