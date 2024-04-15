Россиянам посоветовали, как правильно выбрать репетитора Учитель Крючков: репетитор не должен преподавать предметы из разных областей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы правильно выбрать репетитора для подготовки к государственным экзаменам, нужно обратить внимание на его анкету и формат обучения, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» преподаватель истории Николай Крючков. По его словам, также следует почитать отзывы о педагоге.

Если учитель преподает сразу несколько предметов из разных областей, это должно насторожить. Что касается возраста, то фундаментальные науки лучше преподают более опытные учителя, а такие дисциплины, как информатика, обществознание, можно доверить и молодым специалистам, — объяснил эксперт.

Преподаватель добавил, что услуги репетитора для девятиклассников в среднем составляют 1700 рублей за занятие, однако студенты за свои услуги берут на 300–500 рублей дешевле. Родители старшеклассников платят уже больше, за неделю на дополнительные занятия уходит минимум 5000 рублей.

Ранее преподаватель английского языка Софья Костюкова рассказала, что необходимо обратить внимание на опыт и образование репетитора, чтобы хорошо подготовиться к ЕГЭ с помощью этого педагога. По словам специалиста, важно, чтобы репетитор не только специализировался на подготовке к ЕГЭ, но и сам регулярно сдавал эти экзамены.