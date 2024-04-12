«Поехали!»: история Дня космонавтики 12 апреля

Фото: РИА Новости

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1» перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года

63 года назад в истории человечества открылась новая страница. Корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту облетел Землю и совершил успешную посадку. Напоминанием об этом событии служит ежегодный День космонавтики. В преддверии памятной даты вспомним тот легендарный день и выясним, как встретят День космонавтики в 2024 году.

Космический полет Юрия Гагарина

В 1961 году человечество сделало шаг в сторону исследования Галактики. Советское космическое судно «Восток» вышло на орбиту Земли, облетело планету за 108 минут и — с некоторыми проблемами — приземлилось. На борту «Востока» находился летчик Юрий Алексеевич Гагарин. Сегодня во всем мире он известен как первый человек, побывавший в космосе.

Далее мы приведем краткую историю Дня космонавтики. Но сначала хочется сказать о том, насколько щепетильной была подготовка к запуску «Востока». От первого космонавта требовалось соответствие ряду критериев, среди которых:

специальная подготовка;

активная политическая позиция;

возраст от 25 до 30 лет;

рост до 170 сантиметров и вес до 72 килограммов;

идеальные параметры здоровья;

физическая и психическая выносливость;

ряд личностных качеств: дисциплинированность, умение работать в команде и не только.

Фото: ТАСС Советский летчик, член первого отряда космонавтов Юрий Алексеевич Гагарин (в центре) во время предстартовой подготовки на космодроме Байконур

Юрий Гагарин подходил под все критерии. Он служил в истребительном авиационном полку и провел в небе порядка 265 часов. Его рост был 157 сантиметров, телосложение — атлетичное. Моральные качества летчика также соответствовали требованиям Госкомиссии. В результате Гагарин был утвержден на должность первого космонавта. Место дублера занял Герман Титов. Руководителем проекта стал Сергей Королев.

Полет начался 12 апреля 1961 года в 09:07 мск. Гагарин произнес знаменитое: «Поехали!», и «Восток» поднялся со взлетной площадки Байконур Казахской ССР. В числе целей полета значилась проверка состояния корабля: оборудования, средств связи и механизма приземления. Но не меньшее значение имело состояние космонавта. Человечеству лишь предстояло узнать, как космос действует на тело и психику. Поэтому Юрий Гагарин должен был есть, пить и документировать происходящее — как письменно (правда, карандаш «уплыл» в невесомости), так и на магнитофон.

«Восток» облетел земной шар и пошел на спуск. Интересно, что корабль и космонавт приземлились порознь: на высоте 7 километров Гагарин катапультировался. Не обошлось без проблем. Клапан для воздуха открылся не сразу, из-за чего Гагарин чуть не задохнулся. Второй парашют тоже подвел и не раскрылся. Ткань расправилась только чудом — благодаря резкому порыву ветра.

Приземление «Востока» состоялось в 10:53. Вопреки изначальному плану, корабль опустился не у Сталинграда, а неподалеку от села Смеловка (Саратовская область). Впрочем, даже с учетом всех возникших трудностей полет оказался успешным.

Фото: РИА Новости Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в районе села Смеловка Саратовской области

12 апреля — День космонавтики: история праздника

История Дня космонавтики как праздника началась год спустя. Его впервые отметили уже 12 апреля 1962 года, в годовщину орбитального полета. Интересно, что идея утвердить праздник принадлежала Герману Титову. День космонавтики стали встречать во всех уголках СССР.

Новый виток в истории Дня космонавтики случился в 1995 году. Именно тогда 12 апреля вошло в перечень памятных дат Российской Федерации. Оно не является официальным выходным, однако все равно отмечается с размахом. Причем не только в РФ, но и в странах СНГ.

История праздника 12 апреля в мире

Но это далеко не все, что нужно знать об истории праздника День космонавтики. Его — пусть и под другим названием — справляют по всему свету. Эта традиция повелась с 1968 года. Именно тогда авиационная организация ФАИ начала праздновать Всемирный день авиации и космонавтики.

Второй этап в мировой истории праздника 12 апреля, Дня космонавтики, начался в 2011 году. С легкой руки Генассамблеи ООН появился Международный день полета человека в космос. Он также приурочен к годовщине подвига советских летчиков и инженеров.

Фото: АП/ТАСС Ракета-носитель «Восток» с советским космическим пилотируемым кораблем «Восток-1» под управлением первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина перед стартом на космодроме Байконур

Традиции праздника День космонавтики

История Дня космонавтики 12 апреля неразрывно связана с традициями памятной даты. Ежегодно легендарный полет вспоминают в самых разных уголках планеты. Например, в США, Японии, Израиле и некоторых других странах проводят так называемую Юрьеву ночь. Это своеобразный флешмоб, сопровождаемый запуском самодельных ракет, экскурсиями, лекциями и даже тематическими вечеринками. Но особый интерес вызывают именно российские традиции праздника.

12 апреля, в День космонавтики, проводятся образовательные мероприятия для самых разных слоев населения. Служащие Роскосмоса участвуют в конференциях. В вузах проходят тематические семинары, а в школах — интеллектуальные квизы. Не остаются в стороне даже детсадовцы: они рисуют открытки с ракетами, планетами и космонавтами, посещают спектакли о космосе.

В преддверии Дня космонавтики в апреле в эфир выходят киноленты об освоении Вселенной, как документальные, так и художественные. В музеях и планетариях проходят экскурсии. В библиотеках читают лекции, а в выставочных центрах и галереях можно посмотреть экспозиции на космическую тематику.

Фото: Дмитрий Козлов/РИА Новости Торжественная встреча первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина

День космонавтики в апреле 2024 года

История Дня космонавтики 12 апреля продолжится и в 2024 году. К 63-й годовщине первого космического полета приурочены самые разнообразные ивенты. Например, жители и гости Санкт-Петербурга могут посетить:

фестиваль запуска самодельных ракет на берегу Кронверкского пролива;

Музей космонавтики им. В. П. Глушко (в воскресенье, 14 апреля, вход свободный);

показ фильма «Земля глазами Юрия Гагарина» в Санкт-Петербургском планетарии;

мультимедийную экскурсию в Пулковской обсерватории и не только.

Другие города тоже не останутся в стороне. В красногорском культурном центре «Красногорье» пройдет тематическая лекция. В нижегородском поселке Красные Баки откроется мобильный планетарий (он будет работать 8–12 апреля). В Москве с 8 по 14 апреля пройдет Неделя космонавтики. Лекции, мастер-классы и квизы будут проведены на десятках площадок столицы. И, конечно, это вовсе не все города, в которых пройдут тематические мероприятия.

Теперь вы знакомы с историей праздника 12 апреля. Значение полета Юрия Гагарина сложно переоценить. Поэтому из года в год это знаменательное событие вспоминают в самых разных уголках планеты.

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