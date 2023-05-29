Выбираем правильный телефон для ребенка Расскажем, как правильно подобрать смартфон для ребенка, чтобы не навредить

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Телефон-андроид ребенку

Несмотря на то что педагоги бьют тревогу из-за того, что многие нерадивые родители, не желая заниматься чадом, дают ему в руки смартфон, рост популярности этих гаджетов среди младшего поколения растет. «Да какой ребенку смартфон? Ему учиться надо!» — скажут многие. И будут не совсем правы, потому что прогресс не остановить. Зато можно правильно выбрать умный девайс так, чтобы телефон для ребенка стал средством для развития и повышения уровня интеллекта, а не просто устройством, в котором можно часами играть в бессмысленные игры.

Что нужно учесть при выборе телефона для ребенка

Выбрать телефон ребенку — сегодня непростая задача, поскольку рынок буквально переполнен различными моделями от множества производителей. Однако при решении вопроса, какой телефон лучше выбрать ребенку, на семейном совете руководствоваться стоит прежде всего не ценой гаджета или популярностью бренда, а задачей не навредить здоровью малыша.

Чрезмерное увлечение цифровыми гаджетами может нанести следующий вред здоровью ребенка:

из-за постоянного напряжения глаза у малыша краснеют, возникает сухость и раздражение — все это может снизить остроту зрения;

долгое сидение в одной позе для растущего организма в конечном итоге может привести к развитию остеохондроза, искривлению позвоночника и ухудшению осанки;

однотипные движения пальцев при неподвижности кисти в целом ведут к нарушениям кровоснабжения, проблемам с сухожилиями, развитию туннельного синдрома;

использование смартфона для любых целей во второй половине дня неизбежно приводит к нарушениям сна, поскольку ребенок перевозбуждается;

однообразные игры, не имеющие интеллектуальной ценности, приводят к замедлению умственного развития;

чрезмерное увлечение смартфоном может привести к психологической зависимости и отрыву от реальной жизни.

Чтобы выбрать телефон ребенку и избежать подобных проблем, родителям следует ограничивать время взаимодействия ребенка с гаджетом, предлагать малышу развивающие видео и интеллектуальные игры на смартфоне, научить ребенка следить за осанкой во время пользования девайсом и привить привычку делать перерывы, чтобы могли отдохнуть глаза.

В целом исследователи сходятся во мнении, что малышам в возрасте до двух лет давать в руки смартфон нельзя. Детям до 13 лет смартфоны, планшеты и другие умные устройства в качестве развлечения можно использовать не дольше двух часов в день. Детям старшего возраста придется позволять пользоваться девайсами не только для игр, но и для обучения.

Фото: Shutterstock Телефон для ребенка

Как выбрать телефон-андроид ребенку

Изучив эти простые правила, родители встают перед следующим вопросом: на какой операционной системе должен быть смартфон для чада? Купить телефон-андроид для ребенка будет наиболее разумным выходом, и вот почему. Сегодня на рынке подавляющее большинство смартфонов имеет всего два вида операционки: Android и iOS. Однако следует учесть, что свой первый телефон малыш получит в детском возрасте, и смартфон для ребенка будет просто игрушкой. Вполне вероятно, что однажды он может ее уронить, сломать или потерять. Так что следует обратить внимание на те гаджеты, которые стоят недорого.

Принимая решение, какой телефон выбрать для ребенка, следует брать во внимание следующие критерии:

Цена

Этот фактор для большинства родителей, решивших выбрать телефон ребенку, будет ключевым. Рынок изобилует моделями в разных ценовых категориях — от простейших в сегменте «эконом», до неоправданно дорогих гаджетов класса «люкс». Но все мы прекрасно понимаем, что первый телефон у ребенка проживет недолго. При этом сегодня даже в самых дешевых смартфонах реализованы наиболее востребованные опции: звонки, сообщения, будильник, фотокамера, браузер и еще немного свободного места для установки самых необходимых приложений, например, мессенджера для общения с родителями и нескольких игр. Поэтому смело выбирайте подешевле, но учитывайте еще несколько нюансов.

Мощность процессора и объем памяти

При решении задачи, какой ребенку нужен смартфон, следует учитывать, что современные операционные системы и приложения требуют значительных ресурсов. Например, игра-головоломка во время работы может забирать столько же оперативной памяти, сколько требуется для просмотра фильма онлайн в высоком разрешении. Практика показывает, что в этом случае логичнее выбирать телефон с процессором, работающим на четырех или восьми ядрах с частотой не менее 1500 МГц. Это также позволит одновременно запускать несколько приложений, например, мессенджер и фотокамеру. Чтобы объем оперативной памяти соответствовал мощности процессора, она должна быть не меньше 4 Гб. Встроенный накопитель объемом от 32 до 64 Гб также позволит решить все задачи смартфона для ребенка. Этого хватит для установки наиболее востребованных приложений и создания фотографий и видеороликов в приемлемом качестве.

Фото: Shutterstock Выбрать телефон ребенку

Емкость аккумулятора

На современных операционных системах даже обычные приложения могут требовать больших энергозатрат. Особенно если юный пользователь смартфона предпочитает играть, не отключая звук. Причем пока малыш сам не научится вовремя ставить гаджет на зарядку и регулярно за этим следить, родителям придется пережить немало неприятных моментов, когда смартфон ребенка будет выключен. Емкость аккумулятора — именно тот показатель, который должен быть максимально высоким, когда вы выбираете телефон для ребенка. Лучше всего остановиться на 4500–5000 мАч. В противном случае будьте готовы потратиться еще и на пауэрбанк. Однако этого лучше избежать из-за его большого веса.

Вес смартфона

Подготовка современного ребенка к школе начинается довольно рано. Малыш учится читать, писать, посещает различные развивающие занятия, и все необходимые для учебы вещи он несет в рюкзаке, вес которого может достигать нескольких килограммов. При таких обстоятельствах тяжелый смартфон, обремененный не менее тяжелым пауэрбанком, увеличит физическую нагрузку на ребенка. Оптимальный вес телефона для школьника младших классов или дошколенка — примерно 250 граммов, это вес обычной чайной кружки.

Встроенные фотокамеры

Выбирая телефон-андроид для ребенка, также обратите внимание на качество снимков, которые делают встроенные фотокамеры. Мода на селфи и съемку коротких видеороликов, скорее всего, пройдет нескоро. Кстати, увлечение фото и видео в дальнейшем может сыграть решающую роль при выборе профессии. Этот параметр будет особенно актуален, если вы решаете, какой телефон купить школьнику. Потому предоставить ребенку возможность делать качественные фото и видео и научить его правильно их обрабатывать будет дальновидным решением. А для этого встроенные камеры в смартфоне должны быть на должном уровне. Однако не доверяйте в данном случае только обещаниям производителя — обязательно перед покупкой читайте отзывы пользователей. Это позволит подобрать оптимальное сочетание качества снимков без увеличения стоимости девайса.

Фото: Shutterstock Телефона для школьника

Экран и размер

Размер смартфона напрямую зависит от качества экрана. Оптимальным вариантом станет экран с разрешением от 1920*1080 до 2400*1080 пикселей. Чтобы смартфон удобно ложился в руку, при решении вопроса, какой ребенку выбрать смартфон, предложите малышу подержать телефоны похожих размеров, например, гаджеты родителей или родственников. Размер экрана важен еще и потому, что дети часто имеют дело с большими объемами текста на экране смартфона — в играх или при переписке в мессенджерах. Хорошее разрешение позволит читать мелкие буквы, не напрягая зрение. Экран также лучше выбирать с типом дисплея LCD/IPS или AMOLED, которые обеспечивают реалистичную передачу цвета. Получить такое качество можно уже в телефонах с размером диагонали от 6 дюймов.

Безопасность и операционная система

Особое значение имеет при выборе телефона-андроида для ребенка безопасность гаджета, как виртуальная, так и физическая. Чтобы малыш случайно не заразил устройство вирусом, перейдя по сомнительной ссылке, стоит выбрать гаджет с последней версией операционной системы: 11-й или 12-й. Физическую защиту обеспечит противоударный корпус и закаленное стекло экрана. Если такой вариант не нравится, можно снабдить девайс ударопрочным чехлом и защитной пленкой.

Как выбрать телефон ребенку 7 лет

При выборе телефона для школьника-первоклассника верны все вышеприведенные факторы. Однако стоит учесть еще несколько нюансов. Во-первых, дети склонны подражать друг другу и очень зависят от мнения сверстников. Поэтому не стоит отправлять ребенка в первый класс с очень старым смартфоном, но и покупать ему гаджет последней модели не следует, чтобы не ущемлять его одноклассников.

Возможно, разумнее будет в первые дни учебы сходить в школу вовсе без телефона. А затем присмотреться к моделям, которые есть у других детей, и купить похожую. Но как отпустить малыша в школу и остаться без связи с ним?

Фото: Shutterstock Выбрать телефон ребенку 7 лет

Часы-телефон для школьника

Отличным выходом из такой ситуации станет приобретение часов-телефона для школьника. Это тем более актуально, что в некоторых школах детям запрещено приносить смартфоны. Умные часы имеют собственную сим-карту, поэтому ребенок с их помощью сможет прочитать сообщение от родных или позвонить, чтобы сообщить, например, что уроки закончились и он готов ехать домой.

Как выбрать телефон ребенку 8 лет

Для второклассника смартфон может стать не только источником развлечений, но и помощником в учебе и на внешкольных занятиях. В первом классе родители стараются не нагружать малыша различными кружками, а вот со второго года обучения многие ребята начинают ходить в спортивные секции, на занятия по рисованию, гимнастике и прочим спортивным дисциплинам. В этом случае им уже необходимо не только поддерживать связь с родителями, но и фиксировать задания тренеров или снимать на видео, как выполняются различные упражнения. Поэтому вполне вероятно, что вам придется купить второклашке смартфон с дополнительными возможностями или большим объемом памяти, чем для дошколят или первоклассников.

Телефон для школьника средних и старших классов

Какой телефон школьнику потребуется в средней и старшей школе — предугадать невозможно. Все будет зависеть от его увлечений и интересов. Одни ребята играют в сложные развивающие игры, другие любят читать, третьи увлекаются фотографией и монтажом видео. Все эти активности предъявляют свои технические требования к телефону. Будьте готовы к тому, что вопрос, какой телефон выбрать ребенку 10 лет, окажется сложнее, чем подбор гаджетов для дошколят или младшеклассников.

Когда вы наконец решили, какой телефон выбрать для ребенка и совершили покупку, вам потребуется включить на гаджете режим «Родительский контроль». Эта опция позволяет заблокировать на смартфоне работу некоторых опций. Например, стоит отключить покупки в магазине приложений, работу браузера, просмотр видео. Для детей старшего возраста ограничения можно ослаблять: разрешить поиск данных в браузере и приложениях для просмотра видео в соответствии с возрастным цензом. В таком случае ребенок не сможет увидеть материалы, содержащие упоминание об алкоголе, сигаретах и прочий контент для взрослых.

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