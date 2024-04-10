Экономист оценила последствия введения таможенных пошлин на электронику Экономист Сазанова: из-за пошлин на ввоз увеличится рост отечественной электроники

Ведение таможенных пошлин на ввоз зарубежной техники увеличит рост отечественной продукции, рассказала в беседе с РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. По ее словам, такие сборы дадут преимущества российскому производству.

Однако стоит учитывать, что таможенные пошлины будут двояко влиять на рынок, уточнила эксперт. С одной стороны, в краткосрочном периоде введение пошлин приведет к росту цен, с другой стороны, в долгосрочном периоде эти сборы сформируют высокую конкурентоспособность товаров отечественного производства. Следовательно, их изготовление станет более прибыльным.

Поэтому в долгосрочной перспективе можно будет ожидать роста производства отечественной электроники при условии, конечно, притока инвестиций в отрасль как со стороны российских инвесторов, так и государства, — отметила Сазанова.

Ранее в России выступили против параллельного импорта электроники. В АНО «Вычислительная техника» предложили исключить смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов из списка товаров, разрешенных для параллельного ввоза. С инициативой по продвижению российских товаров компания обратилась в Минцифры.