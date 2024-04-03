Путин отменил «домашку»? Почему в школах задают много, снизят ли нагрузку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для формирования «гармоничной, сбалансированной и результативной» нагрузки на школьников. Что именно предлагается сделать, станут ли школьники меньше учиться, разбирался NEWS.ru.

Какие поручения дал президент

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные работы, чтобы усовершенствовать школьные программы. Об этом говорится в утвержденных главой государства поручениях по итогам послания Федеральному собранию. Документы опубликованы на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам», — следует из поручения.

Также глава государства потребовал сделать так, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации.

Правда ли, что школьники перегружены

По результатам исследования сервиса SuperJob, 79% российских родителей помогают с домашними заданиями детям-младшеклассникам, 56% — сидят за уроками со школьниками до седьмого класса. В восьмых — девятых классах родители помогают каждому третьему ученику, в 10-11-х классах — каждому шестому.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование также показало, что в российских семьях существует гендерно-возрастное разграничение. Большинство мам занимаются уроками с детьми до четвертого класса, с пятого чаще помогают отцы. Раздражение от необходимости делать домашнее задание с ребенком больше свойственно женщинам.

Согласно утвержденным рекомендациям Роспотребнадзора, сейчас школьники во 2-3-м классах не должны тратить на выполнение домашнего задания более 1,5 часа в день, в 4-5-м — более двух, в 6-8-м классах — более 2,5 часа, в 9-11-м — максимум 3,5. В первом классе домашние задания не предусмотрены.

Могут ли сократить число уроков

В педагогическом сообществе позитивно восприняли идею главы государства, предложив не останавливаться на этом.

«Хорошо зарекомендовала себя схема, когда дети изучают общеобразовательные предметы по девятый класс, а начиная с десятого акцентируются на четырех-пяти дисциплинах, необходимых для поступления по выбранной специальности. Экономятся время и силы для изучения действительно важных для них предметов», — пояснила NEWS.ru директор АНО «Центр содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Семья и Родина», член комиссии по направлению «Культура» Госсовета РФ Наталья Локтева.

По ее словам, многое зависит от того, как поручения президента РФ будут реализовывать на местах. Локтева полагает, что если учителя не будут заинтересованы в освобождении детей от домашних заданий или контрольных (а для этого им придется тщательнее работать над разнообразием учебных программ), то «все останется фикцией».

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

«Дети будут по-прежнему перегружены, знания — не усвоены, а государству это грозит отсталой экономикой, потому что любая модернизация начинается с образования», — резюмировала Наталья Локтева.

Член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов полагает, что нагрузка на детей должна быть оптимизирована и соответствовать скорости их психологического и физического развития.

«Детство должно оставаться счастливым. Не надо перегружать детей — у ребят должно оставаться время на внеклассную активность. Вместе с тем считаю, что текущая система все же должна претерпеть определенные изменения в отношении полноты знаний, которые ребята будут получать в стенах школы. Не секрет, что сегодня школьникам подчас нелегко справиться с подготовкой к выпускным экзаменам без помощи репетиторов», — заявил NEWS.ru Гибатдинов.

Сенатор подчеркнул, что сейчас необходимо продумать, как сохранить баланс, при котором учащиеся смогут получить оптимальную нагрузку.

Могут ли домашние задания отменить совсем

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил вовсе отменить домашние задания в школах. «Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит „домашку“. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — писал прошлым летом Даванков. По мнению парламентария, если инициативу примут, разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также Даванков обещал, что обсудит тему отмены домашних заданий на встрече с представителями департамента образования и науки Москвы. По словам вице-спикера Госдумы, в мире уже активно используют подобную практику.

От этой идеи в нижней палате парламента не отказались по сей день. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил NEWS.ru, что «все внеклассные задания должны выполняться только в школе, во время, отведенное на учебу».

«Домашнее задание изначально вводилось как наказание для учащихся. Но из-за увеличения количества предметов и насыщения образовательной программы постепенно стало частью учебного процесса: сначала уроки в школе, а затем еще и дома то, что не успели выучить днем. Но это ведет к перегрузке детей, возникновению безразличия к учебе, профанации или бесполезной зубрежке, а также негативно сказывается на здоровье наших школьников», — пояснил Чернышов.

По его словам, целью школьного обучения не должно быть вложение в головы детей максимально возможного объема знаний.

«Задача школы — дать базовые знания и инструменты для получения новых, тем более что возможностей для самообразования по интересным для ребенка предметам сегодня огромное множество», — резюмировал депутат.

Читайте также:

«Толстая, нерусская». 57% школьников страдают от буллинга: как бороться

Подмосковье обещает учителям допвыплаты: за что, сколько они будут получать

Студентам разрешат работать учителями: что станет с качеством образования

Как родителям контролировать ребенка: четыре гаджета, заменяющие смартфон

«Дети перегружены»: надо ли отменять домашние задания в школах