Названы последствия запрета параллельного импорта Эксперт по ретейлу Лебедев: любые запреты ведут к удорожанию продукции

Отечественные компании по производству электроники выступили против параллельного импорта, однако запрет ввоза продукции приведет только к росту цен, рассказал «360» эксперт в области ретейла Александр Лебедев. По его словам, ограничение конкуренции чаще всего плохо влияет на развитие отрасли.

Специалист отметил, что экономика — это борьба компаний за внимание покупателя. Отечественные производители хотят запретом параллельного импорта захватить себе рынок, однако им стоит думать об улучшении качества товаров, а не о запрете ввоза продукции.

Любые запреты так или иначе ведут к удорожанию продукции и снижению уровня конкуренции, — объяснил Лебедев.

Эксперт добавил, что нужно поддерживать российских производителей, но и не запрещать импорт, потому что при ограничении конкуренции инновации, вероятнее всего, не появятся.

Ранее консорциум Автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника», объединяющий ряд крупных производителей электроники в России, предложил исключить смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. С инициативой по продвижению российских товаров организация обратилась в Минцифры.