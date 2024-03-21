Россиянам рассказали, бояться ли отключения телефонов Apple и Google Аналитик Кусков: Google и Apple не смогут отключить свои смартфоны в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разговоры о возможном отключении корпорациями Google и Apple всех своих смартфонов в России являются «переливанием из пустого в порожнее», заявил в беседе с «Радио 1» гендиректор информационно-аналитического агентства Денис Кусков. По его словам, превращение телефонов в «кирпичи» вряд ли возможно технически.

Ранее глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко допустил техническую возможность отключения западными гигантами своих iPhone и непрошитых телефонов на базе Android. Однако, по словам Кускова, подобные разговоры ведутся уже два года без каких-либо последствий. Эксперт привел в пример действия Apple, которая, несмотря на уход из России, еще долгое время продолжала поставки своих комплектующих российским фирмам.



Аналитик высказал мнение, что если Apple и Google не предприняли никаких шагов в сторону отключения своих устройств на территории России за последние два года, то этого не случится и в дальнейшем. По мнению специалиста, это связано как с техническими трудностями, так и с нежеланием репутационного ущерба.

Ранее в Роскачестве рассказали, что отключение российских смартфонов Apple и Google технически возможно с помощью механизмов, по которым блокируют украденные гаджеты. Однако на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а кроме того, в Россию приезжают много иностранцев и отделить их от местных жителей крайне сложно.