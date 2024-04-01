Ноутбуки, приставки и смартфоны резко подорожают. Что опять случилось?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С 1 апреля в России резко снизился лимит на беспошлинные онлайн-покупки. Теперь он составляет не €1000, а только €200. Если стоимость товара превысит потолок, придется заплатить пошлину. Сколько придется заплатить дополнительно за дорогую посылку из интернет-магазина, как это скажется на стоимости импортных товаров, которые доставляют в РФ под заказ, и повлияет ли на покупки, оформленные ранее, рассказывает NEWS.ru.

Как теперь будет рассчитываться пошлина

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию, то есть лимит стоимости товаров, которые россияне могут приобрести в зарубежных магазинах (в том числе онлайн) и ввезти в Россию, составит €200 вместо действовавших до сих пор €1000.

Если стоимость или вес товаров превышает норму, придется заплатить пошлину. Для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях (иными словами, для посылок из интернет-магазинов), она составит 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг в части превышения норм. Если товар стоит, например, €500, нужно будет заплатить 15% от €300, то есть €45.

Для товаров, ввозимых багажом, — 30% от стоимости, но не менее €4 за килограмм.

В теории беспошлинный лимит может применяться к каждому заказу. То есть можно за месяц получить хоть несколько посылок стоимостью меньше €200 и не платить за них пошлину. Однако руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская в беседе с NEWS.ru посоветовала опираться на «консервативный вариант», при котором беспошлинный лимит считается для всех посылок за месяц (по старым правилам сумма посылок за месяц суммировалась). «Я бы рекомендовала не превышать порог в €200 в месяц или быть морально готовым доплатить», — отмечает эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как пошлина рассчитывалась ранее

До 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров составлял €1000, потом норму несколько раз снижали, и с января 2020 года лимит составлял €200. Но в апреле 2020-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно вернула порог к уровню €1000, а период действия повышенного порога несколько раз продлевали, в последний раз — до 1 апреля 2024 года. В этот раз прежний лимит продлевать не стали.

За сохранение порога в €1000 выступали Торгово-промышленная палата, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), крупные маркетплейсы и логистические операторы. Минпромторг предлагал снизить его до €500. А Минфин считал, что потолок нужно вновь опустить до €200, объясняя свою позицию тем, что «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». В Федеральной таможенной службе (ФТС) вообще называли ненужным порог беспошлинного ввоза товаров в Россию.

Как ситуацию комментировали маркетплейсы

Крупные маркетплейсы предупреждали, что снижение порога приведет к сокращению ассортимента товаров для покупателей из России. Клиенты просто начнут отказываться от продукции, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем человек может себе позволить.

По оценке Ozon, в России импортные товары по беспошлинной схеме покупают 34 млн человек. В случае снижения порога до €200 на 35% товаров (стоимостью от €200 до €1000) цены вырастут на 10–15%, а объем трансграничной торговли упадет на 18–20%.

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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Каких товаров это коснется в первую очередь

Прежде всего цены вырастут на электронику (ноутбуки, планшеты, смартфоны, причем не только премиальные), а также на инструменты, автотовары и т. п. Не обойдет такое нововведение телевизоры, пылесосы и стиральные машины самых разных моделей. Иными словами, решение коснется популярных у россиян товаров стоимостью от 20 тыс. до 100 тыс. в пересчете на рубли, которые ранее в России покупали беспошлинно.

По мнению представителей маркетплейсов, из продажи могут пропасть товары, доступные к заказу только через каналы электронной торговли (существуют зарубежные бренды, которые продаются только через маркетплейсы).

Что будет с заказами, сделанными до 1 апреля

Оплатить таможенную пошлину можно при получении товара, а также через приложение службы доставки. Например, такая функция есть в мобильном клиенте «Почты России», где после пересечения посылкой границы появляется размер налога и кнопка оплаты. Стоимость товаров и порог беспошлинного ввоза сначала пересчитываются в рубли, и от разницы в рублях берется процент таможенной ставки.

Порог для расчета пошлины (как и курс рубля) применяют не на день оплаты товара, а на момент подачи декларации в таможню. Поэтому лимит в €200 будет распространяться в том числе на покупки, оформленные россиянами до 1 апреля, если товары все еще не прошли таможню.

«Если товар пересекает границу уже после 1 апреля или непосредственно 1 апреля, то к нему применяются новые таможенные ставки. Поэтому неважно, когда вы заказали товар, важно, когда он проходит таможню. И здесь уже без вариантов», — отмечает Раиса Донская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как повышение беспошлинного лимита повлияет на цены

Многие эксперты сходятся во мнении, что это повлечет за собой рост цен на импортные товары до 15%. Это мнение разделяет основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«Это также грозит долгосрочными негативными последствиями для экономики, ведь изменение порога ударит в первую очередь по малому бизнесу», — говорит собеседник NEWS.ru. Впрочем, успокаивает эксперт, большой объем международных отправлений и так укладывается в рамки €200, поэтому опасаться какого-то дефицита товара не стоит.

Еще часть экспертов, опрошенных NEWS.ru, допускают рост цен в пределах 15–30%, при этом все будет зависеть от категории товара. «Здесь нужно учитывать различные факторы: если у определенного товара много конкурентов на рынке, то его цена возрастет, но ненамного», — сказала NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Если речь идет о товаре, не имеющем аналогов на российском рынке, тогда его итоговая стоимость может быть выше — не только из-за пошлины, но также по причине возросшего спроса на внутреннем рынке, поясняет Новикова.

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