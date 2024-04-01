Россиян предупредили о росте цен на товары из-за рубежа Эксперт Сидоров: импортные товары могут подорожать на 15% из-за роста пошлин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рост цен на импортные товары может составить до 15%, и это мнение разделяют многие эксперты, заявил NEWS.ru основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Так эксперт прокомментировал снижение в России лимита на беспошлинные онлайн-покупки с €1000 до €200 (теперь только такая, недорогая покупка для обычных россиян или малого бизнеса не будет облагаться пошлиной).

Многие эксперты сходятся во мнении, что это повлечет за собой рост цен на импортные товары до 15%. Это также грозит долгосрочными негативными последствиями для экономики, ведь изменение порога ударит, в первую очередь, по малому бизнесу, — сказал Сидоров.

Стоимость товаров, которые можно ввозить в Россию при онлайн-заказе без пошлин, снизилась 1 апреля. Для товаров стоимостью более €200 и перевозимых перевозчиком (или в почтовых отправлениях) теперь пошлина составит 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 килограмм в части превышения норм.

По словам Сидорова, большой объем международных отправлений и так укладывается в €200, поэтому опасаться какого-то дефицита товара не стоит. Впрочем, другие эксперты обращают внимание, что в России очень большой ассортимент электроники стоит дороже 20 тыс. рублей. И соответствующие смартфоны, компьютеры, телевизоры, стиральные машины и холодильники точно подорожают, говорят они.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что любой импорт в Россию должен облагаться справедливой пошлиной, стране не нужны пороги беспошлинной торговли. По его словам, такие пороги лишь искажают картину внешней торговли.

В России порог беспошлинного ввоза товаров до 2019 года составлял €1000, потом его снижали несколько раз. С января 2020 года порог составлял €200, в апреле 2022 года на уровень €1000 его временно вернула Евразийская экономическая комиссия (в результате импорт стало закупать легче). С апреля 2024 года потолок вновь снизился до €200 (около 20 тыс. рублей по курсу Центробанка).