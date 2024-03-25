Американская нефтесервисная компания SLB отказалась уходить из России FT: крупнейшая нефтесервисная компания SLB продолжит работу в России

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB из США (ранее носила название Schlumberger) не будет уходить из России, заявил Financial Times (FT) глава корпорации Оливье ле Пеш. Сейчас команда корпорации в России работает автономно.

Корпорация занимается поставками технологий для определения характеристик пластов, а также бурения скважин, добычи и переработки газа и нефти. Ее приоритетом остается защита активов и сотрудников, подчеркнул глава компании.

Когда мы примем решение, мы его обнародуем, если потребуется, — рассказал ле Пеш.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что американские компании Google и Apple имеют все средства, чтобы отключить свои смартфоны в России, превратив устройства в «кирпичи». Но, по его словам, корпорациям нет от этого никакой выгоды. При таком сценарии они понесут репутационный ущерб и могут столкнуться с многомиллионными исками.

До этого в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что проект поставок новых российских гражданских самолетов испытывает «технические сложности», поэтому сроки были перенесены. Компании кооперации столкнулись с ограничениями.