В России сдвинули сроки поставок новых гражданских самолетов ОАК: поставки самолетов МС-21 и Superjet 100 сдвинули на 2025 и 2026 годы

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Проект поставок новых российских гражданских самолетов испытывает «технические сложности», поэтому сроки были перенесены, сообщили РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Компании кооперации столкнулись с ограничениями.

Полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени, — уточнили в корпорации.

Поэтому поставки МС-21 перенесены на 2025 год, а Superjet 100 и Ил-114-300 — на 2026 год. Мировые авиапроизводители при возникающих сложностях опираются на международную поддержку, в то время как России предстоит справиться самой, заявили в ОАК.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 может стартовать в 2025–2026 годах. По его словам, начать выпуск этой модели воздушных судов до конца 2024 года не удастся. Самолет все еще проходит испытания, потому что безопасность стоит на первом месте, считает Чемезов.

В конце 2023 года Росавиация передавала, что МС-21 допущен для перевозки до 211 пассажиров. Такая лицензия была выдана после того, как самолет прошел испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа, подтвердив соответствие нормам летной годности.