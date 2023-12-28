Российский самолет МС-21 допустили для перевозки пассажиров Росавиация допустила самолет МС-21 для перевозки 211 пассажиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый магистральный самолет МС-21 отечественного производства допущен для перевозки пассажиров в количестве до 211 человек, сообщила пресс-служба Росавиации. Агентство выдало соответствующую лицензию 26 декабря.

Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа. Необходимый разрешительный документ во вторник, 26 декабря, выдала Росавиация, — говорится в сообщении.

Лайнер перед выдачей разрешения прошел испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета и подтвердил свое соответствие современным нормам летной годности.

Росавиация уточнила, что МС-21 прошел испытания с максимальной загрузкой пассажирского салона. В этой связи агентство разрешило перевозить на 36 пассажиров больше.

Эксперт в авиаотрасли Роман Гусаров ранее заявил, что российский среднемагистральный самолет МС-21-310 оборудован системой автоматической посадки, поскольку она необходима для климата в России, где шесть месяцев в году наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Он подчеркнул, что пилот нередко сталкивается с ситуацией, когда практически невозможно «нащупать» посадочную полосу, из-за чего риск совершить ошибку значительно возрастает.