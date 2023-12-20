Эксперт рассказал, зачем МС-21-310 нужна система автопосадки Гусаров: система автопосадки позволяет МС-21-310 садиться при нулевой видимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты МС-21-300 и МС-21-310

Российский среднемагистральный самолет МС-21-310 оборудован системой автоматической посадки, поскольку она необходима для климата в России, где шесть месяцев в году наблюдаются неблагоприятные погодные условия, рассказал NEWS.ru эксперт в авиаотрасли Роман Гусаров. Он подчеркнул, что пилот нередко сталкивается с ситуацией, когда практически невозможно «нащупать» посадочную полосу, из-за чего риск совершить ошибку значительно возрастает.

Бывают ситуации, когда мы подходим к пределу возможности человека. Когда он просто не в состоянии выполнить, например, посадку в крайне сложных погодных условиях. <...> Человек при такой погоде иногда просто не может «нащупать» посадочную полосу, — сказал эксперт.

Гусаров рассказал, что система автоматический посадки, в отличие от пилота, способна распознать взлетную полосу в условиях почти нулевой видимости и плавно подвести к ней самолет. Он обратил внимание на качество этой системы в МС-21, которой присвоили высшую категорию — IIIA — в классификации Международной организации гражданской авиации.

Производитель мог бы выпустить МС-21 без этого сертификата. И самолет мог бы перевозить пассажиров. Но у него были бы серьезные ограничения по использованию. Большой магистральный самолет, который может летать только в хорошую погоду? Ну такого сейчас быть не может. Тем более в России, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что первый полет самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году. Эти данные презентовал замгендиректора компании по МТО, закупкам и логистике Олег Нестеров. Он отметил, что в воздушном судне необходимо заменить 36 импортных основных систем.