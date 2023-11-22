Названы сроки первого полета полностью импортозамещенного самолета МС-21 Первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 планируется в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый полет самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году, следует из презентации производителя этих лайнеров ПАО «Яковлев». Эти данные презентовал замгендиректора компании по МТО, закупкам и логистике Олег Нестеров в рамках «Международной недели авиакосмических технологий» в МАИ, передает «Интерфакс».

Речь идет о лайнере с системами только российского производства. При этом отмечается, что в воздушном судне необходимо заменить 36 импортных основных систем.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко сообщал, что в ближайшее время в России может быть запущено серийное производство целого ряда гражданских самолетов. Он признал, что в последние годы в стране эксплуатировалась преимущественно иностранная авиация и после объявления санкций оборвались и ее поставки. Он подчеркнул, что производство отечественных самолетов может стать настоящей победой для государства.

До этого председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что перед российским авиапромом стоит цель полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами. По его данным, этот процесс должен завершиться к 2030 году.