В Госдуме рассказали, когда Россия полностью пересядет на свои самолеты Депутат Гутенев спрогнозировал полное импортозамещение в авиапарке к 2030 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский авиапром наращивает мощности, имея целью полную замену иностранных самолетов отечественными аналогами, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, процесс обретения технологического суверенитета в гражданской авиации должен завершиться к 2030 году.

Я думаю, что к 2030 году мы полностью завершим переход на отечественные самолеты. <...> Это то, о чем говорит наш президент, называя это технологическим суверенитетом. Наш авиапром получил импульс, и производство авиационных приборов, двигателестроение — все это нужно воспринимать как положительную конъюнктуру, которая позволяет нам избавиться от зарубежной зависимости, — отметил депутат.

По его словам, в ближайшее время начнется массовое производство лайнеров Ил-96-400М с обновленным двигателем и улучшенным салоном, узкофюзеляжного Ту-214, а также МС-21 с российским двигателем ПД-14 и турбовинтовых самолетов «Байкал» и «Ладога».

Кроме того, законодатель предположил, что с переходом на отечественные самолеты произойдет снижение цен на авиабилеты, так как эксплуатация лайнеров собственного производства будет выходить дешевле, чем зарубежных.

Что касается парка иностранных самолетов, находящихся под санкциями, проблем с их обслуживанием и запчастями нет, заверил парламентарий.

У нас из почти 600 самолетов, которые на момент объявления санкций эксплуатировались, речь идет о Boeing и Airbus, около 75 были не в лизинге, а выкупленные, и поэтому они продолжают эксплуатироваться на международных линиях. <...> У нас есть специалисты необходимой квалификации, которые могут и осуществляют все необходимые ремонты, с другой стороны, есть возможность с помощью параллельного импорта завозить необходимые детали, — рассказал Гутенев.

Ранее эксперты подсчитали, что отечественный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 корпорации «Иркут», скорее всего, будет стоить дороже, чем Airbus A320/А321, а также Boeing 737-800 и MAX. Производитель планировал, что МС-21 составит конкуренцию западным аналогам на мировых рынках.