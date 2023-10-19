«Это будет наша победа»: вице-президент ТПП о производстве самолетов в РФ Вице-президент ТПП Падалко анонсировал выход целого ряда российских самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время в России может быть запущено серийное производство целого ряда гражданских самолетов, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко. Он признал, что в последние годы в стране эксплуатировалась преимущественно иностранная авиация, и после объявления санкций оборвались и ее поставки. Он подчеркнул, что производство отечественных самолетов может стать настоящей победой для России.

Все сейчас строится вокруг авиации. Нам нужна своя авиация. В ближайшее время, наверное, поставят в серийную линейку производство целого ряда гражданских самолетов. Это будет наша российская победа. Это и будет настоящим импортозамещением. Вы сами знаете, что мы в последнее время летали на всем иностранном, — сказал Падалко.

Он отметил, что также в стране ведутся работы над созданием «хорошего российского легкового автомобиля». Вице-президент ТПП подчеркнул, что на эту программу сейчас брошены хорошие финансовые ресурсы. Кроме этого, в России есть подходящая база автомобилестроения.

Также чиновник утверждает, что сейчас российские производители работают над импортозамещением мобильных телефонов, гаджетов и прочих высокоинтеллектуальных продуктов. По его словам, многие бизнесмены переориентировали свои предприятия для создания отечественного продукта.

Думаю, что в самое ближайшее время мы будем удивлены, и будем разговаривать на российском iPhone, — заявил Падалко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественные предприятия сами начали производить многое из того, что раньше импортировалось. По его словам, сейчас меняется структура российской экономики, и таких изменений давно не наблюдалось.

До этого в интервью NEWS.ru уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что перед Россией стоит острая проблема импортозамещения — потоки зарубежных товаров, которые закупают за доллары и евро, а затем привозят в страну, ведут к сильному повышению цен.