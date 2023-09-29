«Мы импортируем даже гвозди». Борис Титов — о российской экономике Бизнес-омбудсмен рассказал, как в России идет импортозамещение, помогут ли малым предпринимателям стать большими и что нового выпустит «Абрау-Дюрсо»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Борис Титов

Перед Россией стоит острая проблема импортозамещения — потоки зарубежных товаров, которые закупают за доллары и евро, а затем привозят в страну, сильно повышают цены. Кроме того, мигранты покидают Россию из-за сократившихся доходов, в результате страна теряет нужную ей рабочую силу. На какие меры должны пойти власти, чтоб исправить ситуацию, в интервью NEWS.ru рассказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

— Борис Юрьевич, хочется начать с вашей недавней инициативы. Буквально несколько дней назад вы предложили упростить условия трудовой миграции в Россию для жителей Юго-Восточной Азии. Каким образом это поможет решить проблему нехватки рабочей силы? И видите ли вы здесь какие-то риски?

— Конечно, есть определенные риски, но это больше эмоциональное восприятие проблемы. Статистика говорит о том, что среди мигрантов преступность не выше, чем в среднем по стране. А в данном случае речь идет о мигрантах из стран Юго-Восточной Азии. Там вообще в силу особенностей национальной культуры уровень преступности ниже. Поэтому среди них, я думаю, преступность будет еще меньше, чем среди тех, кто приезжает из ближнего зарубежья. То есть риски минимальны.

С другой стороны, необходимость их приезда сегодня особенно актуальна. Возможно, если они не приедут, мы не получим того роста ВВП, на который могли бы рассчитывать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня многие предприятия останавливаются, не могут развиваться, потому что просто работать некому. На 76% выросло количество вакансий в стране. И эти вакансии касаются не специалистов высшего уровня. Потребность в айтишниках сегодня меньше, чем в простых строителях, официантах, работниках сельского хозяйства — тех, которые трудятся, что называется, в полях. Туда россияне, как правило, не идут. Например, в Краснодарском крае в уборке винограда раньше принимали участие местные жители. Сегодня ни одного желающего нет. Только приезжие. Поэтому еще раз подчеркну: потребность огромная, а риски минимальные.

— Не могу не спросить про другую вашу инициативу. Не так давно вы предложили бизнесу чаще брать на работу дисциплинированных осужденных. Как вы считаете, в каких сферах было бы допустимо расширить применение труда осужденных на исправительные работы или тех осужденных, которым часть срока заменили более мягким режимом?

— Та же самая проблема. Сегодня не хватает работников в самых простых, самых «неприхотливых», не требующих высшего образования сферах производства. Это могут быть сельхозпредприятия, те же виноградники (не только сбор урожая, а в целом обработка посадок и другие виды работ). Это предприятия машиностроительного комплекса. Это касается, конечно, и строительной сферы. Существует много отраслей, которые очень заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, в том числе и осужденных.

— В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин упомянул о повышении Центробанком ключевой ставки. Он, в частности, сказал, что регулятор был вынужден пойти на этот шаг. 15 сентября ЦБ вновь это сделал. Ставка выросла до 13%. Как это скажется на российском бизнесе и экономике в целом?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Любое повышение ставки, неважно, на 0,5% или на все 5%, — это тормоз для развития экономики. Это аксиома. Это абсолютный макроэкономический закон. Чем выше ставка, тем меньше рост [экономики]. Поэтому мы, конечно, против повышения. В арсенале Центрального банка есть и другие инструменты для поддержки рубля, которые он, кстати, уже применял в 2022 году. Мы также предлагали различные инструменты, например такой инструмент, как налог Тобина. Это налог на валютные операции, делающий спекулятивные операции невыгодными. Есть и другие способы стабилизировать курс: обязательная продажа валютной выручки экспортерами, ограничения по продаже валюты физическим лицам, ограничения по снятию валюты... Много разных способов, которые решали бы проблему гораздо эффективнее, чем повышение ключевой ставки.

— В мае вы как глава делового совета Россия — Куба рассказывали, что три российских банка хотят открыться на Кубе. Может быть, еще какой-то российский бизнес хочет заявиться на Острове свободы? И, может быть, кубинские компании планируют начать работу в России в ближайшие годы?

— Российские банки на Кубе уже работают. А то, что касается перспектив взаимных инвестиций, то у нас есть целый ряд компаний, которые заинтересованы развивать свои проекты на Кубе. Это касается, например, строительной сферы. Сегодня на Кубе строится не так много жилья, но собираются строить больше. И наши компании заинтересованы в том, чтобы поделиться своими технологиями строительства. На Кубе уже работает одно российское предприятие по производству светодиодных фонарей. Мы работаем и с предприятиями, которые хотели бы там развивать пищевую промышленность, в частности выращивать креветку.

Естественно, это и туризм: ряд российских компаний рассматривают возможность покупки гостиницы или строительства новых туристических комплексов на территории Кубы. То есть это большое количество различных проектов в различных сферах экономики. Долгое время Куба развивалась очень медленно, слабо, во многих областях сегодня требуются инвестиции. Но Куба меняется. Руководство страны пошло по пути модернизации экономики и развития рыночных отношений. И такой интересный переходный период в кубинской экономике наши предприниматели, конечно, хотят использовать. Многие понимают, что если упустят момент, многие ниши уже будут заняты другими.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Борис Титов

— После февральских событий 2022 года и последующих за этим антироссийских санкций стали ли в Россию завозить больше товаров с Кубы?

— Пока нет. Это вопрос логистики. Между Кубой и Россией нет прямого морского сообщения. И загрузка товаров происходит только с перевалкой — или в Стамбуле (Турция), или в Китае. Но Китай — это очень длинный путь, занимающий около четырех месяцев.

Если прямое сообщение, то это загрузка в Новороссийском порту и далее следование до порта Мариэль на Кубе. Этот путь занимает меньше месяца. Но, к сожалению, пока есть определенные проблемы, связанные с фрахтом такого судна, потому что нет обратной загрузки. Но мы ищем товарные группы, которые Куба могла бы экспортировать в Россию. К примеру, один из рассматриваемых вариантов — кубинский мрамор. Мы сейчас изучаем качество этого мрамора, и возможно, он заинтересует наши строительные компании.

— Готовятся ли вашим аппаратом какие-то новые предложения о предоставлении льгот малому и среднему бизнесу? О каких новых инициативах хотя бы вкратце вы могли бы рассказать, и есть ли вообще подвижки по прежним предложениям?

— Много предложений уже было реализовано. Это и налоговые льготы, и специальные программы для малого бизнеса, и льготное кредитование. Но есть одна проблема, которая пока не решена. Малому бизнесу неинтересно, невыгодно расти из-за перехода с упрощенной системы налогообложения на обычную. Вот этот переход нужно сделать плавным.

Мы сегодня как раз об этом думаем вместе с Минэкономразвития. В частности, предлагаем ввести налоговый вычет по налогу на прибыль для укрупненных предприятий. То есть для предприятий, которые переходят со специального налогового режима на общий. Речь идет о том, чтобы первые 10 млн налога на прибыль предприятие не уплачивало.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Планируется ли предложить правительству новые механизмы, чтобы стимулировать спрос на российскую продукцию? Как, например, были льготы на приобретение отечественного программного обеспечения, туристический кешбэк и прочее.

— Эти механизмы уже есть. Туристический кешбэк работает. Но это не только кешбэк, это, например, и субсидирование процентной ставки под развитие туристической инфраструктуры. Еще раз повторю: здесь много разных вариантов, которые уже существуют и которые еще будем обсуждать, донастраивая систему.

— Если говорить об импортозамещении, обсуждаются ли, разрабатываются ли какие-то инициативы по его стимулированию? Если да, то в каких сферах?

— Не думаю, что импортозамещение в данном случае подходящий термин. Мы просто развиваем те отрасли, которые до этого в нашей стране не развивались, но которые работают на внутренний рынок. Это самые простые производства, которые обычно развиваются локально: обувь, одежда, упаковка, инструменты, товары, необходимые в быту. Все это обычно производится локально. У нас этого, к сожалению, нет. Мы импортируем даже гвозди.

Поэтому мы предложили свою программу, которая называется «Экономика простых вещей» и которая включает в себя ряд налоговых льгот, самая важная из которых — льгота по начислению амортизации на продукцию и оборудование, выпущенное в России. То есть чтобы предприятия, покупающие российское оборудование, могли амортизировать не 100% этого оборудования, а 150%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это стимулировало бы отечественную промышленность. Кроме этого, это политика создания малых промышленных парков для малых производственных предприятий. Программа уже начала реализовываться, но пока процесс идет не так быстро, как хотелось бы.

— Каждый день мы читаем новости о том, насколько подорожает тот или иной продукт или товар. Обсуждаются ли какие-то механизмы по сдерживанию цен?

— Это вопросы инфляции, которые волнуют Центральный банк, который таргетирует инфляцию, а не таргетирует рост. То есть главным способом борьбы с инфляцией они считают повышение ключевой ставки. Но мы видим, что это не самая эффективная политика. С инфляцией нужно бороться путем стимулирования роста экономики. По мере увеличения предложения [товаров и услуг в России] инфляция будет снижаться.

— Не можем не спросить про «Абрау-Дюрсо». Планируется начать выпускать новые виды напитков под этой или другой маркой?

— У нас достаточно широкая номенклатура продукции помимо шампанского, хотя и здесь мы тоже развиваемся. Сейчас, например, мы выпускаем самое лучшее игристое, которое мы только производили за всю историю компании. Скоро увидите.

У нас есть и другие напитки, безалкогольные. Недавно выпустили энергетик. Мы выпускаем детское игристое, не вино. А еще у нас есть целая линейка крепких спиртных напитков, в которую входят настойка «7 овощей», джин «7 трав», сейчас выпустили особую водку «7 злаков», собираемся выпускать «7 лоз».

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Есть напитки, которые уже вышли на рынок и которые нас очень радуют, мы получаем позитивные отзывы. Это, например, «Агдам». В Советском Союзе очень известный напиток, один из самых известных брендов крепленого вина. Но сейчас это другой «Агдам». Это вино, сделанное по технологии портвейна с очень тонкими выдержанными тонами. Он представлен в качестве аперитива, но мы его сейчас видим в качестве компонента коктейлей.

Мы также разрабатываемый коктейль, в ближайшее время презентуем его. И, конечно, постоянно работаем над новыми продуктами. Сейчас думаем над виски, а еще думаем над нашим ответом аперолю (итальянский горький аперитив. — NEWS.ru). В общем, ждите новостей.

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