Путин рассказал, как Россия справляется с импортозамещением Путин: Россия начинает производить то, что раньше закупалось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация сама начинает производить многое из того, что раньше импортировалось, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ, который проходит в столице Киргизии Бишкеке. По его словам, меняется структура российской экономики и таких изменений давно не наблюдалось.

Меняется структура российской экономики, и таких структурных изменений мы давно не наблюдали. В структуре роста у нас 3% остается за нефтегазовым сектором и 43% проходится на промышленное производство. То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, но многое, уже начинает производиться в РФ, — рассказал Путин.

Ранее президент призвал ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтяной и газовой отрасли. Глава государства отметил, что это позволит в том числе дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли.

До этого в интервью NEWS.ru уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что перед Россией стоит острая проблема импортозамещения — потоки зарубежных товаров, которые закупают за доллары и евро, а затем привозят в страну, сильно повышают цены.