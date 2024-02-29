Глава Ростеха раскрыл, когда начнется серийный выпуск МС-21 Чемезов: серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в 2025–2026 годах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МС-21

Серийное производство самолетов МС-21 может стартовать в 2025–2026 годах, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, которые приводит ТАСС, начать выпуск этой модели воздушных судов до конца 2024 года не удастся.

Да, скорее всего, [в 2025 году], может, даже в 2026-м, — сказал Чемезов.

Глава Ростеха пояснил, что самолет все еще проходит испытания. Он подчеркнул, что безопасность стоит на первом месте.

Ожидалось, что первые шесть самолетов МС-21 поставят российским авиакомпаниям в 2024 году. В этом же году планировали начать серийный выпуск.

В декабре 2023 года производитель МС-21, «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), сообщила, что новый российский самолет в ходе летных испытаний впервые совершил автоматическую посадку по категории IIIA ИКАО. По словам авиаэксперта Романа Гусарова, эта категория допускает посадку при дальности видимости на ВПП не менее 200 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров.

В конце 2023 года Росавиация сообщила, что МС-21 допущен для перевозки до 211 пассажиров. Такая лицензия была выдана после того, как самолет прошел испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа, подтвердив соответствие нормам летной годности.