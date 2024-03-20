Владельцев смартфонов Apple и Google предупредили о риске отключения в РФ Роскачество: Apple и Google могут отключить собственные смартфоны в России

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские компании Google и Apple имеют все средства, чтобы отключить собственные смартфоны в России, превратив устройства в «кирпичи», рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. В то же время, по его словам, корпорациям нет от этого никакой выгоды. При таком сценарии они понесут репутационный ущерб и могут столкнуться с многомиллионными исками.

Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами, — сказал Кузьменко.

Он добавил, что если Apple решит заблокировать смартфоны, пользователи полностью лишатся всех данных, хранящихся на устройствах. По словам Кузьменко, владельцам смартфонов на Android повезло несколько больше, они смогут извлечь информацию, однако пользоваться гаджетами у них вряд ли получится.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин допустил, что Apple может отключить все смартфоны на территории России. По его мнению, такой сценарий вероятен в случае начала третьей мировой войны.