Назван способ засудить сервис за ухудшение работы гаджета после ремонта Адвокат Квартальнова: сервис можно засудить, если гаджет стал хуже работать

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Если гаджет стал хуже работать после ремонта в сервисе, владельцу электроники необходимо определиться, с какой именно претензией обращаться в суд, рассказала NEWS.ru адвокат Евгения Квартальнова. Она отметила: истцу необходимо успеть оформить документы до конца гарантийного срока.

Если сервис не реагирует на претензию, утверждая, что ремонт им произведен надлежащим образом, то нужно заручиться заключение эксперта, который подтвердит, что ремонт произведен некачественно. Только о том, что вы решились на экспертизу, вы должны письменно уведомить исполнителя, указав время и место проведения экспертизы исполнителя, — добавила Квартальнова.

По ее словам, если представители сервиса продолжают игнорировать владельца гаджета, последний имеет право обратиться в суд. Юрист подчеркнула: некачественный ремонт бытовой и компьютерной техники связан с защитой прав потребителей, нужно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, комитеты по защите прав потребителей, прокуратуру.

Определитесь со своими требованиями: безвозмездно устранить недостатки, уменьшить цену за выполненную работу и, следовательно, возвратить вам разницу в цене, повторно выполнить ремонт, возместить расходы, если вы их понесли, в связи с обращением к третьему лицу для ремонта, например компьютера, — отметила адвокат.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия должна как можно быстрее создать собственные операционные системы (ОС) для гаджетов, чтобы защититься от блокировок смартфонов западными компаниями. Однако, по его словам, несмотря на большие вливания денег в разработку софта, «воз и ныне там».