Акции Apple рухнули после многочисленных исков Акции Apple упали на 4% после исков от американских властей и компаний

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Акции Apple упали на 4% на фоне исков против компании, сообщает РИА Новости. 21 марта против производителя выступили Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Microsoft, Spotify, Twitter (X) и владелец Tinder — Match Group. Кроме того, иски к IT-гиганту подали Минюст США и власти 16 штатов.

Уточняется, что американские компании выразили несогласие с политикой Apple о покупках вне магазина приложений App Store. Корпорацией установлена комиссия в 27% на соответствующие транзакции.

В то же время власти США обвиняют Apple в монополизации рынка смартфонов. Согласно искам, компания препятствует разработчикам и блокирует приложения, продукты и услуги, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone.

Ранее издание The Business Times сообщило, что Apple теряет позиции бесспорного лидера на рынке технологий и подвергается давлению по всему миру. После того как в 2023 году капитализация компании превысила $3 трлн, она начала терпеть финансовые потери. Только за последние недели корпорация потеряла сотни миллиардов долларов.

Кроме того, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отмечал, что компании Google и Apple имеют все средства, чтобы отключить собственные смартфоны в России. Однако, по его словам, им нет от этого никакой выгоды. При таком сценарии они понесут репутационный ущерб и могут столкнуться с многомиллионными исками, подчеркнул он.