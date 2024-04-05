В Белгороде нашли способ, как выпускникам безопасно сдать ЕГЭ Выпускники школ в Белгородской области смогут сдать ЕГЭ в другом регионе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородской области прорабатывается введение поправок, согласно которым выпускники смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра образования региона Андрея Милехина. По словам чиновника, для реализации этой идеи в неприграничных районах будут созданы специальные пункты.

Мы сейчас прорабатываем возможность на высоком государственном уровне, чтобы возможность сдавать ЕГЭ была предоставлена по месту пребывания, — отметил он.

Как уточнил Милехин, правом воспользоваться инициативой смогут 3255 выпускников, всего в области ЕГЭ будут сдавать 5265 11-классников. Также министр напомнил, что старшеклассники 284 школ, которые находятся в приграничной зоне, могут получить аттестат без сдачи итоговых экзаменов либо сдать ЕГЭ по двум основным дисциплинам — русскому языку и математике.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что выпускники школ на приграничных территориях Белгородской области освобождены от сдачи экзаменов. У учащихся 11-х классов появится возможность поступить в университеты по итогам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, которые они могут сдать по своему желанию.