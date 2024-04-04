Белгородским школьникам разрешили не сдавать экзамены Гладков: школьники приграничья Белгородской области могут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ

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Выпускников школ на приграничных территориях Белгородской области освободили от сдачи экзаменов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте». По его словам, соответствующий приказ подписан Министерством просвещения РФ.

Приказ Министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, что в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу. Формат сдачи экзаменов такой же, как в прошлом году, — сказал Гладков.

Таким образом, выпускники девятых классов могут закончить учебный год без сдачи ОГЭ по результатам текущей успеваемости. У учащихся 11-х классов появится возможность поступить в университеты по итогам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, которые они могут сдать по своему желанию.

Ранее Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины более девяти тысяч детей из Белгородской области уехали в другие регионы России. По его словам, в Волгоград и Вологду прибыли 400 несовершеннолетних. Еще 128 школьников принял Салехард. Глава региона отметил, что все обращения родителей внимательно отрабатываются и находятся на особом контроле.