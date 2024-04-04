В регионы РФ с Белгородчины из-за обстрелов уехали более 9 тысяч детей Гладков: в регионы России прибыли 9 тысяч детей из Белгородской области

Фото: Kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) более девяти тысяч детей из Белгородской области уехали в другие регионы России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в Вологду и Волгоград прибыли 400 несовершеннолетних. Глава региона отметил, что все обращения родителей внимательно отрабатываются и находятся на особом контроле.

Это школьники самого разного возраста — с 1-го по 10-й класс. Скучать ребятам не приходится — за несколько дней мальчишки и девчонки посетили восемь экскурсий в музеи, молодежные центры, центр инновационного развития региона, и это только начало, — отметил губернатор.

Гладков также передал привет от 128 школьников, которых принял Салехард. По его данным, их разместили в окружной санаторно-лесной школе и кампусе ямальского многопрофильного колледжа. Он добавил, что уже достигнуты аналогичные договоренности о размещении детей с руководителями Омской области, Татарстана и Северной Осетии.

В конце марта Гладков сообщал, что в клинической областной больнице Белгорода после обстрелов ВСУ находятся 13 пациентов. Пять из них получили тяжелые ранения и сейчас лежат в реанимации. Он уточнил, что среди пострадавших числятся сотрудники МЧС, а также мирные жители.