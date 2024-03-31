Гладков: в реанимации находятся пять пострадавших при обстрелах Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

В клинической областной больнице Белгорода после обстрелов ВСУ находятся 13 пациентов, пять из них получили тяжелые ранения и сейчас в реанимации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил надежду, что в медучреждения будет попадать меньше пациентов после атак украинских военных.

В настоящий момент в медучреждении получают лечение 13 раненых, пятеро из них находятся в реанимации, остальные — в отделениях. Все пациенты постоянно находятся под пристальным вниманием наших врачей, — написал Гладков.

Он уточнил, что среди пострадавших числятся сотрудники МЧС, а также мирные жители. По его словам, у большинства пациентов больницы наблюдается положительная динамика, а сами доктора подчеркивают, что процессу помогает положительный настрой. В завершение Гладков выразил слова благодарности всему медицинскому персоналу за профессионализм и заботу о людях.

Ранее глава региона сообщил, что в результате обстрела по селу Дунайка погибла местная жительница, в момент атаки украинских военных она была на улице. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи.