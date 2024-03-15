«Пугать детей»: учитель раскритиковал общий ЕГЭ по истории и обществознанию Педагог Ямбург назвал неудачной идею объединить ЕГЭ по истории и обществознанию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея объединить историю и обществознание в основном и едином государственных экзаменах не является удачной и будет «только пугать детей», заявил в разговоре с NEWS.ru доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Так он отреагировал на соответствующее предложение помощника президента РФ Владимира Мединского.

Мне не кажется это предложение удачным. Я не знаю, чем обосновывалось это предложение. Зачем объединять? Не понятно. Только пугать детей. Пусть они имеют право выбирать более гибкий вариант, — заявил Ямбург.

Он отметил, что дети поступают в разные вузы — где-то преподают историю, где-то обществознание. При этом образовательных учреждений с обществознанием гораздо больше, в их числе экономические и математические учреждения, добавил педагог.

14 марта Мединский предложил объединить в рамках ОГЭ и ЕГЭ обществознание и историю. Идея заключается в изменении структуры экзаменов и заданий в них. По его словам, достаточно добавить в ЕГЭ и ОГЭ по истории вопросы, связанные с обществознанием. Мединский добавил, что многие сотрудники профильных министерств и ведомств предлагают ликвидировать обществознание как «вредный» предмет.

Кроме того, депутат Госдумы Анатолий Вассерман отмечал, что в школьном курсе обществознания нет главного, в нем не уделяется должного внимания глубинным закономерностям. Парламентарий подчеркнул, что сейчас мало времени отводится историческим событиям, которые легли в основу общественных процессов.