Роспотребнадзор: расписание ЕГЭ с учетом пересдач утвердят до конца апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое расписание сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом пересдач планируют утвердить до конца апреля, сообщает со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева ТАСС. По его словам, в настоящее время идет согласование расписания.

Доработка с регионами, согласование идет, думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание, — заявил в ходе заседания профильного комитета Госдумы Музаев.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что инициатива ряда депутатов Госдумы об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении выпускникам возможности сдавать обычный экзамен похожа на «сабельный наскок» и вряд ли будет иметь успех. Он призвал внимательно изучить законопроект и напомнил, что вузы в России сегодня не проводят вступительные экзамены.

Он добавил, что в школах практически не осталось учителей, которые могли бы принимать выпускные экзамены, а в вузах уже почти забыли, как осуществлять вступительные экзамены. По словам Онищенко, если в корне инициативы лежит политический пиар, то от этого пострадают миллионы молодых россиян. Академик предупредил, что любые «резкие телодвижения» чреваты последствиями, и призвал быть последовательными.