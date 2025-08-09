Подморозит до −2, дожди, грозы и град: погода в РФ на неделе 11–17 августа

Дожди ожидаются на большей части европейской территории страны, в центре и на севере жары ждать не стоит, в отличие от Кавказа, черноморского побережья и Нижнего Поволжья. Сухо на Урале и севере Сибири, там местами сохранится опасность природных пожаров. На Чукотке по ночам морозы, а на юге Дальнего Востока почти +30. О погоде в РФ на неделе с 11 по 17 августа NEWS.ru сообщила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Чего ждать в Москве и соседних регионах

В столичном регионе 11 августа облачно с прояснениями, сильный дождь, температура ночью в Москве плюс 13–15 градусов, по области местами похолодает до +10. Днем в городе плюс 18–20 градусов, по области — в диапазоне от +17 до +22. Такая же температура продержится до конца рабочей недели, но по ночам будет становиться прохладнее: во вторник, 12 августа, плюс 9–14 градусов, в среду — плюс 8–13. Осадки прогнозируются на протяжении всего периода, но менее интенсивные, чем в понедельник.

На севере Центрального федерального округа — в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях — дожди. Наиболее интенсивные — 11–12 августа из-за атмосферных фронтов, которые будут господствовать почти над всей европейской территорией страны. В последующие дни осадки продолжатся, но будут идти местами. Температура воздуха плюс 17–23 градуса днем, по ночам в начале недели плюс 10–15, ближе к выходным — плюс 8–13 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где в РФ стоит готовиться к граду

В Рязанской, Тульской, Тамбовской, Калужской, Орловской и Брянской областях также ожидаются дожди разной степени интенсивности. Наиболее сильные — в понедельник. Температура воздуха в начале недели плюс 18–23, ночью от +11 до +16 градусов. К середине периода по ночам столбики термометров покажут в диапазоне от +10 до +15 градусов, днем потеплеет местами до +25.

В регионах Центрального Черноземья — Липецкой, Воронежской, Белгородской и Курской областях — примерно на один два градуса теплее. Здесь ожидается влажная погода практически на протяжении всей рабочей недели. Сильные дожди с грозой и градом прогнозируются в Белгородской области 11 августа. А в Воронежской в начале недели сохранится высокая пожарная опасность.

Где в РФ ожидается пожарная опасность

В Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Карелии дожди с переменной облачностью и умеренной температурой. Днем от +18 до +24 градусов, по ночам — плюс 9–15.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях дожди прогнозируются на протяжении всего периода, но если в начале недели они будут моросить местами, то к середине станут повсеместными и более интенсивными. По ночам здесь от +9 до +15 градусов, днем в понедельник и вторник — плюс 20–25, в последующие дни будет прохладнее на два-три градуса. При этом, в Мурманской области, Карелии и Коми местами сохранится пожарная опасность.

На севере Приволжья — в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях — прогнозируется ровная и дождливая погода с температурами от +10 до +15 градусов по ночам и плюс 19–25 — в дневные часы.

На юге Приволжского федерального округа — в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях — будет примерно на один-два градуса теплее. Местами возможны осадки, хотя они не помешают сохранению высокой, местами чрезвычайной пожарной опасности в Саратовской и Оренбургской областях. При этом, в понедельник, 11 августа, в Оренбургской области прогнозируется сильный дождь с грозой.

Где в России будет жарче всего

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях сухая, жаркая и пожароопасная погода, локальные дожди местами возможны 12 августа. Температура воздуха по ночам не опустится ниже +14 градусов, временами будет до +20. Днем максимальные значения превысят 30-градусную отметку, временами до +32–34 градусов.

На Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа жара до +35 градусов, по ночам в начале недели плюс 15–20, к середине температурный фон повысится до плюс 17–22 градусов. На протяжении рабочей недели вероятность осадков будет небольшой. Лишь в понедельник, 11 августа, прогнозируются ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду в Дагестане.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где в России будет сухо и прохладно

На севере Урала — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — погоду определяет обширный малоподвижный антициклон. Поэтому здесь лишь местами могут пройти слабые дожди, по ночам плюс 10–15 градусов, днем не выше плюс 19–25. В отдельных районах ХМАО сохранится пожарная опасность.

На юге и в центре Урала — в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях температурный фон примерно такой же, но вероятность осадков здесь более высокая. В начале и середине недели здесь ожидаются небольшие и умеренные дожди.

Тот же антициклон, что стоит над Ямалом и ХМАО, определяет погоду на севере Красноярского края. Здесь местами возможны слабые локальные дожди при температуре воздуха плюс 7–12 градусов в ночные часы и плюс 15–21 — в дневные.

Где в РФ ожидаются сильные ливни

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае ожидаются осадки, наиболее сильные и с грозами — в Кузбассе. По ночам столбики термометров могут опускаться до +8 градусов, днем — плюс 19–24.

В центре и на юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Республике Алтай, а также в Иркутской области дождливо. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 6–11 градусов, днем в начале недели плюс 16–21, ближе к выходным потеплеет до плюс 19–24 градусов. В Иркутской области 11 августа сильный дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду, но на севере региона, а также в Тыве, сохранится высокая пожарная опасность.

Сильные осадки ожидаются в Бурятии и на западе Забайкальского края. В понедельник ливни с грозами будут сопровождаться шквалистым ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха здесь прогнозируется от +8 до +12 по ночам, днем в начале недели в Забайкалье местами до +25 градусов, в Бурятии около +20, во вторник и среду плюс 18–21, к концу недели вновь потеплеет до плюс 23–25 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Куда придут первые морозы

В Якутии по ночам местами до +5 градусов, на юге республики около +10–11, в дневные часы в начале недели плюс 15–20 градусов, к среде похолодает до плюс 12–17 градусов. В первой половине периода дожди прогнозируются небольшие и местами, ближе к входным осадков станет больше.

На Чукотке дождливо и холодно. По ночам в начале недели плюс 3–8 градусов, к четвергу местами в континентальных районах на за западе округа подморозит до -2. Днем — в диапазоне от +5 до +13 градусов. На восточном побережье ветра до 17–22 метров в секунду.

В Магаданской области, на севере Хабаровского края и на Камчатке в начале недели днем местами до плюс 15–20 градусов, затем похолодает на один-два пункта. По ночам температура будет понижаться с 9–14 градусов в понедельник, до 7–12 — в среду. Осадки ожидаются на протяжении всей рабочей недели, их усиление возможно во вторник и среду.

Куда вернется жара

На юге Хабаровского края, в Амурской и Еврейской автономной областях погоду определяют циклоны. Поэтому здесь повсеместно прогнозируются дожди разной интенсивности. В Еврейской автономной области и граничащих с ней районах Хабаровского края в понедельник пройдут ливни. Температура воздуха будет постепенно понижаться. Если в понедельник здесь будет плюс 9–14 градусов ночью и плюс 15–20 днем, то к среде похолодает до плюс 7–12 и плюс 14–19 соответственно.

В Приморье и на Сахалине жарко, в начале недели местами дожди, к середине осадки прекратятся. Температура воздуха по ночам составит плюс 14–19 градусов, днем в понедельник плюс 22–27, затем до четверга столбики термометров начнут показывать на один градус больше ежедневно. В итоге ближе к выходным столбики термометров будут находиться в диапазоне от +24 до +29 градусов, местами установится 30-градусная жара с солнечной погодой.

