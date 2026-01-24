Пикантная изюминка стола: мини-конвертики с горбушей и творожным сыром. Идеальная пара на завтрак или перекус

Пикантная изюминка стола: мини-конвертики с горбушей и творожным сыром. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для фуршета, аперитива или легкого ужина. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие слоеные конвертики снаружи и нежная, тающая, чуть солоноватая начинка из слабосоленой рыбы с воздушным творожным сыром и зеленью внутри.

Для приготовления вам понадобится: 1 пласт готового слоеного теста (размороженного), 150 г слабосоленой горбуши или кеты, 150 г творожного сыра (типа «Хохланд»), пучок свежего укропа, 1 яичный желток для смазывания. Рыбу нарежьте небольшими кубиками. Укроп мелко порубите. Смешайте рыбу, творожный сыр и укроп до однородности. Раскатайте тесто, разрежьте на квадраты примерно 10х10 см. На центр каждого квадрата выложите чайную ложку начинки. Сформируйте конвертики, плотно защипнув края. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментом, выложите конвертики, смажьте желтком. Выпекайте 15–20 минут до румяного золотистого цвета. Подавайте теплыми или горячими. Идеальная пара к бокалу белого вина или свежему салату!

