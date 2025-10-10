Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:10

От холодильника до сада: 5 гениальных способов использования чайных пакетиков после заваривания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие выбрасывают использованные чайные пакетики, не подозревая об их скрытых возможностях. А ведь это настоящие помощники в быту.

Высушенные чайные пакетики отлично поглощают неприятные запахи в холодильнике. Также с их помощью можно эффективно очищать стекла от разводов. Они не уступают специальным средствам.

В саду пакетики станут источником питательных веществ для растений — достаточно закопать их в грунт. А вот охлажденные пакетики помогут снять усталость и отечность глаз.

Если рассыпать высушенную заварку по ковру, выдержать 10 минут и пропылесосить, покрытие станет свежим и чистым. Эти простые приёмы помогут сэкономить на бытовой химии и сделать дом уютнее.

Ранее сообщалось, что для многих хозяек задача отмыть сковороду, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.

