От холодильника до сада: 5 гениальных способов использования чайных пакетиков после заваривания

Многие выбрасывают использованные чайные пакетики, не подозревая об их скрытых возможностях. А ведь это настоящие помощники в быту.

Высушенные чайные пакетики отлично поглощают неприятные запахи в холодильнике. Также с их помощью можно эффективно очищать стекла от разводов. Они не уступают специальным средствам.

В саду пакетики станут источником питательных веществ для растений — достаточно закопать их в грунт. А вот охлажденные пакетики помогут снять усталость и отечность глаз.

Если рассыпать высушенную заварку по ковру, выдержать 10 минут и пропылесосить, покрытие станет свежим и чистым. Эти простые приёмы помогут сэкономить на бытовой химии и сделать дом уютнее.

