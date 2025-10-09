Как очистить противень от застарелого нагара за 3 часа: чудо-метод с тремя ложками соды для обалденного результата

Борьба с нагаром на противне часто превращается в мучительный процесс с использованием агрессивных средств. Но убрать пригоревшую еду можно с помощью натуральных компонентов.

Для этого понадобятся всего три столовые ложки соды и столько же горчичного порошка. Ингредиенты равномерно распределите по загрязненной поверхности и залейте кипятком. Через 3–4 часа нагар размягчится, и его можно будет легко удалить теплой водой и мягкой губкой.

Метод не портит покрытие и не требует применения химии. Сочетание соды с горчицей эффективно справляется даже с въевшимся жиром и плотными отложениями. Результат превзойдет ожидания — противень станет чистым и гладким без царапин.

