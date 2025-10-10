Психолог назвал признаки когнитивного искажения при покупках

Неосознанные покупки с оглядкой на других являются признаком когнитивного искажения, заявил психолог Дмитрий Чернышов. По его словам, которые передает 360.ru, если товар называют популярным, у людей подсознательно растет желание его купить, даже если объективно он не нужен.

Чернышов считает, что в условиях постоянного психологического давления, например, когда покупателю навязывают социальное доказательство в виде фраз «345 человек уже купили за час» или «хит продаж», критически важно развивать эмоциональную устойчивость. Он призвал мыслить рационально и осознанно подходить к выбору товаров.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что к опустошению кошелька могут привести несколько финансовых привычек, среди которых особо выделяются импульсивные покупки в социальных сетях и на маркетплейсах. По его словам, регулярные мелкие траты незаметно наносят значительный ущерб личному бюджету.